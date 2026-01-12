Postřikovací manžeta
Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.
Postřikovací manžety jsou částí systému Kärcher Rain System®. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se vestavěná jehla v otevřené manžetě jednoduše nabodne na hadici. Manžeta se na hadici upevní tím, že se uzavře. Směřování úhlu postřiku lze nastavit horizontálně a vertikálně otočnou hlavou. Množství vody od 0 do 55 l/h lze podle potřeby úsporně nastavit přímo na trysce. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
- Flexibilní, přesná montáž
Nastavitelné množství vody
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Vestavěná jehla v manžetě
- Montáž bez nářadí
Přizpůsobitelná nástřiková hlavice
- Snadné nastavení úhlu postřiku
Různé tryskové hlavice
- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Znovuuzavíratelná manžeta
- Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Množství při 4 bar (l/h)
|55
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 54
Obsah balení
- Postřikovací manžety 360°: 1 Kusy
- Postřikovací manžety 180°: 2 Kusy
- Postřikovací manžety 90°: 2 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.