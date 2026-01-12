Redukce tlaku s filtrem
Redukce tlaku s filtrem snižuje pro systém Kärcher Rain System® vstupní tlak o max. 12 bar na optimální tlak 4 bar. Filtr chrání Kärcher Rain System® před malými částečkami nečistot.
Redukce tlaku s filtrem je částí systému Kärcher Rain System®. Snižuje vstupní tlak z max. 12 bar na výstupní tlak 4 bar. Redukce tlaku je umístěna mezi přívodní hadicí a systémem Kärcher Rain System®. Filtr chrání systém před malými částečkami nečistot. Filtrační vložku lze snadno vyjmout a vyčistit. Na vstupní straně se nachází přípojka k vodovodnímu kohoutku, která je kompatibilní se všemi známými západkovými systémy. Na výstupní straně lze připojit hadici nebo hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Hadice se snadno přímo nasadí a bez pomoci nářadí upevní převlečnou maticí. Efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém pracuje pod tlakem až 4 bar a lze jej přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady. Spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Vestavěný filtr
- Ochrana Kärcher Rain System TM před částečkami nečistot.
Vestavěná redukce tlaku
- Redukce vstupního tlaku z max. 12 bar na 4 bar výstupního tlaku.
Vyjímatelná vložka filtru
- Filtr se snadno čistí.
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|12
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 470 x 470
Obsah balení
- Adaptér pro vodovodní kohoutek G3/4
- Vč. filtru
Vybavení
- Přípojka pro hadici systému Kärcher Rain System™
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
Náhradní díly Redukce tlaku s filtrem
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
