I-díl
I-díl spojuje 2 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Pomocí I-dílu lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit např. hadici pro kapénkovou závlahu.
I-díl je částí systému Kärcher Rain System®. Spojuje k sobě dvě hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® a umožňuje tak přizpůsobení individuálním požadavkům. I-díl je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu ke konci hadice systému Kärcher Rain System® nebo ke spojení dvou hadic systému Kärcher Rain System®. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na I-díl a upevní převlečnou maticí. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Vysoce efektivní zavlažovací systém pracuje pod tlakem až 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu či postřik. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
I-díl se 2 přípojkami
- Pro spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|101 x 26 x 26
Obsah balení
- I-díly: 2 Kusy
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.