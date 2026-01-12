I-díl

I-díl spojuje 2 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Pomocí I-dílu lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit např. hadici pro kapénkovou závlahu.

I-díl je částí systému Kärcher Rain System®. Spojuje k sobě dvě hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® a umožňuje tak přizpůsobení individuálním požadavkům. I-díl je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu ke konci hadice systému Kärcher Rain System® nebo ke spojení dvou hadic systému Kärcher Rain System®. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na I-díl a upevní převlečnou maticí. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Vysoce efektivní zavlažovací systém pracuje pod tlakem až 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu či postřik. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
I-díl se 2 přípojkami
  • Pro spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 101 x 26 x 26

Obsah balení

  • I-díly: 2 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
