Sada Kärcher Rain Box
Rozšiřitelná sada Kärcher Rain Box s filtrem, manžetami pro kapénkovou závlahu, připojovacími díly a hadicemi je ideální startovací sadou pro efektivní zahradní zavlažovaní, připravená k okamžitému zapojení.
Sada Kärcher Rain Box je ideálním vstupem do světa efektivního a úsporného zahradního zavlažování podle potřeby. Sada Kärcher Rain Box obsahuje přípojku na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4, 2 spojky, 1 filtr, 15 m dlouhou hadici systému Kärcher Rain System® (k upevnění manžet), 10 m dlouhou hadici pro kapénkovu závlahu, 4 T-díly s regulací, 4 I-díly, 10 manžet pro kapénkovou závlahu, jakož i 5 kolíků k upevnění hadic. Všechny díly lze namontovat bez použití jakéhokoliv nářadí. Manžety pro kapénkovou závlahu mohou být na hadici systému Kärcher Rain System® volně připojeny a regulovány (0-10 l/h). Hadice pro kapénkovou závlahu odkapává rovnoměrně po celé délce hadice a lze ji optimálně nastavit nastavitelným výstupem na T-dílu. Systém pracuje pod tlakem 4 bar, lze jej individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Kompletní sada
- Kompletní startovací sada Kärcher Rain System™
- Okamžitě připravený ke spuštění: v sadě jsou obsaženy všechny systémově relevantní díly.
Manžeta pro kapénkovou závlahu s regulací průtoku vody
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
- Flexibilní a přesná montáž.
Manžeta pro kapénkovou závlahu s vestavěnou jehlou
- Montáž bez nářadí
Znovuuzavíratelná manžeta pro kapénkovou závlahu
- Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Přehledný počet konstrukčních dílů
- Žádné komplikované plánování není potřeba.
Vestavěná hadice systému Kärcher Rain System TM
- Velmi flexibilně přemístitelný.
T-díl s regulací průtoku vody
- Optimální přizpůsobení průtoku vody v hadici pro kapénkovou závlahu.
Rozšiřitelnost
- Snadno rozšiřitelný o další díly systému Kärcher Rain System TM.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|2,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 289 x 113
Obsah balení
- Vč. filtru
- T-díly s regulací: 4 Kusy
- I-díly: 4 Kusy
- Koncové díly, velké: 5 Kusy
- Manžety pro kapénkovou závlahu: 10 Kusy
- Kolíky: 5 Kusy
- Kapénková hadice: 10 m
- Hadice systému Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m
- Spojka: 2 Kusy
- Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4: 1 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Živé ploty, keře
- Řádková výsadba
