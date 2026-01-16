Zavlažovací automat WT 5

Zavlažovací automat WT 5 zcela sám spouští a zastavuje zavlažování zahrady. Doba zavlažování může být individálně a přesně naprogramována.

Zavlažovací automat WT 5 nabízí 4 módy: automatické zavlažování, ruční zavlažování, odpočítávané zavlažování a funkci 24 hod. pauzy. Při automatickém zavlažování zavlažuje WT 5 zcela dle přání v naprogramovaných časech a se stanovenou délkou zavlažování. Zavlažovací program může být aktivován na každý den v týdnu a nabízí max. dva cykly denně (ráno a/nebo večer). Maximální doba zavlažování: 120 min. Manuální zavlažovací funkce může být aktivována kdykoli. Při odpočítávané funkci zavlažuje WT 5 po definovanou dobu a automaticky ukončí zavlažování po jejím uplynutí. Funkce 24 - hodinové přestávky ohraničuje uživateli přerušení automatického zavlažovacího programu až na 24 hod. Přerušení může být před uplynutím doby vždy deaktivováno. Kohoutová přípojka a předřadný filtr jsou obsaženy v objemu dodávky. Nutné dokoupit 9 V baterie.

Charakteristické znaky a výhody
Zavlažovací automat WT 5: Výběr pracovních dnů a přesná regulace času a trvání každého zavlažovacího cyklu (max 2 za den)
Výběr pracovních dnů a přesná regulace času a trvání každého zavlažovacího cyklu (max 2 za den)
Přesné zalévání - ideální pro regiony s omezeními zalévání
Zavlažovací automat WT 5: Odnímatelný displej
Odnímatelný displej
Snadné a pohodlné programování s dobrým celkovým výhledem na kompletní zavlažovací systém
Zavlažovací automat WT 5: Indikace stavu baterie a funkce ukládání pro výměnu baterie
Indikace stavu baterie a funkce ukládání pro výměnu baterie
Po výměně baterie je zachována kontrola funkčnosti a programování
Automatické zapnutí a vypnutí
  • Pohodlné a pravidelné zavlažování
Možnost manuálního zavlažování
  • Krátkodobý odběr vody.
Odpočítávací funkce pro zalévání
  • Jednorázově flexibilní zavlažování s automatickým vypínáním.
Pauza pro zalévání
  • Přerušení zavlažování na 24 h (např. pro nepřetržité zahradní párty)-
Bezpečností funkce: když je baterie vybitá,ventil a průtok vody se zastaví
  • Bezstarostné používání časovače vody, poku není k dispozici
Volně otočný přívod vody
  • Jednoduchá instalace na kohoutek
Max. doba zavlažování: 120 min
Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit G3/4 + G1
Max. tlak (bar) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 112 x 125 x 129

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Obsah balení

  • Baterie součástí dodávky: ne

Vybavení

  • Programovatelný vývod vody: 1 Kusy
  • Baterie potřebné
  • Počet baterií: 1 x 9 V Blok

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací automat WT 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.