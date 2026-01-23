KOMPAKTNÍ PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE
Ročně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním kompakntí třídy jsou vyvinuté pro rychlé a efektivní čištění malých až středně velkých ploch v restauracích, obchodech, kuchyních, hotelech a jiných, vysoce frekventovaných plochách s vysokou zastavěností.
Výhody kompaktních mycích strojů s odsáváním
Univerzální použití
- Různé modely nabízejí ideální čisticí řešení pro každý požadavek
- Vhodné pro různé povrchy díky široké nabídce kartáčů
- Díky nabídce detergentů lze stroje nasadit na různé druhy mytí
Snadná manipulace
- Lehká váha zajišťuje maximální mobilitu a dobrou manévrovatelnost
- Rychlé uvedení do provozu a dobrá použitelnost, snadná údržba
- Měkké sací břity vysávají podlahu do sucha
- Kartáčková hlava otočná o 200 stupňů (u BR 45/22 C Bp Pack + MF)
Kompaktní rozměry, dobrá ergonomie
- Kompaktní rozměry snižují poloměr otáčení
- Snadné čištění i v úzkých uličkách
- Snadné ovládání díky promyšlené konstrukci
Možnosti využití malých ručně vedených strojů na podlahy
Horeka, ubytování
- Lobby, recepce a chodby
- Vstupní prostor
- Bazén a wellness
- Kuchyně a restaurace
- Pokoje
Veřejný sektor, zdravotnictví
- Vstupní prostory a čekárny
- Nádražní chodby a chodby
- Operační sály a laboratoře
- Ošetřovací místnosti a pokoje pro pacienty
Školy, kanceláře
- Kanceláře a učebny
- Jídelny a stravovací prostory
- Chodby a chodníky
Efektivní čištění pomocí kompaktních mycích strojů s odsáváním
Úklid velmi frekventovaných oblastí je často problém. Naše kompaktní mycí stroje s odsáváním zajišťují zářivou čistotu na hladkém i drsném povrchu a lze po nich díky odsávání nečistot téměř do sucha ihned znovu chodit, což zvyšuje nejen efektivitu úklidu, ale především šetří čas pro schnutí myté podlahy a zvyšuje bezpečnost. Díky vysokému kontaktnímu tlaku, který je možné u vybraných modelů regulovat lze snadno odstranit i odolné nečistoty.
Čisticí prostředek pro mytí podlah Kärcher
Jeden za všechny. FloorPro Multi Cleaner RM 756 je nový všestranný prostředek na tvrdé a elastické podlahy a povrchy všeho druhu. Tento údržbový čistič pro mechanické a ruční čištění nastavuje nové standardy: vysoce smáčivý a extrémně nízký dávkování.
Benefity detergentu RM 756
- Univerzálnost
- Silný čisticí účinek
- Jednoduché dávkování
- Čištění bez šmouh
- Rychlé schnutí
Novinky a zajímavosti
Novinka: Představujeme nejkompaktnější AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp
Nový AKU podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp pro hygienické čištění podlahových ploch do 200 m².
Pomocí tohoto čisticího stroje můžete bez námahy uklidit hrubé nečistoty, prach, vlasy, a vytřít efektivně podlahu s kratší dobu schnutí než s použitím běžného mopu.
Díky technologii rotujících válců z mikrovláken stroj dosahuje až o 20 % lepších výsledků čištění podlah oproti mopu. Také doba čištění se zkrátí a to dokonce až o 50 %, načež po podlaze je možné opět chodit po cca 2 minutách.
Novinka: B 50 W ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním
Nová generace oblíbeného mycího stroje, nyní udržitelnější díky funkci eco!Flow. Ručně vedený mycí stroj B 50 W je ideálním společníkem pro rychlé a efektivní mokré čištění podlah. Nahrazuje svého předchůdce B 40 W a přináší špičkovou čisticí technologii ve spolehlivé kvalitě Kärcher. B 50 W nastavuje nové standardy s přepracovaným designem a novými pohonnými jednotkami, které zajišťují dokonalé výsledky čištění na ploše až 3 600 metrů čtverečních.
B 50 W je výkonný, snadno ovladatelný a tichý. Jedokonalým společníkem pro opravdové profesionály. Podlahy jsou vždy dokonakle čisté během okamžiku a díky odsávání i okamžitě pochozí.
