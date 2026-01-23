OSTATNÍ PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE

Ať jednokotoučové a lešticí stroje k péči o tvrdé podlahy nebo řešení pro zcela mimořádně náročné úkoly čištění, jako na schodištích nebo pojízdných schodech: naše další řešení čištění.

Podkategorie:

Kärcher Jednokotoučové stroje

Jednokotoučové stroje

Tvrdé podlahy nebo textilní podlahové krytiny: U Kärcher najdete zaručeně odpovídající jednokotoučový stroj. Máme pro vás přístroje pro všechna speciální a univerzální použití.

NA NABÍDKU
Kärcher Lešticí stroje

Lešticí stroje

Podlaha opotřebovaná od podrážek bot: Lešticí stroje Kärcher zajistí opět rychlý lesk vašich podlah. Díky bateriovému pohonu je možné je použít i pro úklid veřejných prostor během běžného pracovního dne.

NA NABÍDKU
Kärcher Čistič schodů a eskalátorů

Čistič schodů a eskalátorů

Bleskurychle dokonale lesklé: Kärcher čističe schodů a eskalátorů dosáhnou během okamžiku blýskavých výsledků na eskalátorech a pojízdných chodnících, jakož i na schodech a parapetech.

NA NABÍDKU

Kompletní sortiment

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
Servis Kärcher Professional
Odborný Kärcher servis Professional