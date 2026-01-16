AKU odstraňovače plevele

Držte plevel pod kontrolou snadno a bez zbytečné námahy. Kärcher odstraňovač plevelu je poháněn AKU pohonem, s plevelem tak zatočíte i v tom nejodlehlejším koutě zahrady.

Bateriové platformy Kärcher jsou kompatibilní s dalšími AKU stroji Kärcher. Kombinovat lze vždy buď platformu 18 V nebo 36 V.

Odstraňovače plevelu Kärcher produkty:

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro odstraňovače plevele

Náhradní díly k odstraňovačům plevele



Odstraňovač plevele Kärcher


Vyhrajte bitvu s plevelem!

Vyhrajte bitvu proti plevelu snadno, rychle a bez námahy s novým bateriovým ostraňovačem plevelu Kärcher WRE. Inovativní rotující kartáčová hlava a vyměnitelná 18 V lithium-ion baterie efektivně odstraní plevel. Díky výškově nastavitelné rukojeti budou vaše kolena a záda ochráněna před obvyklým nepohodlím.

Funkce odstraňovače plevelu

Inovativní kartáčová hlava

Díky speciálně upraveným nylonovým štětinám a rychlosti až 2 800 otáček za minutu lze povrchové plevele a mech bez námahy odstranit ze schodů a kamenných povrchů.

WRE 18-55 úklid terasy

Otočná čisticí hlava

Stisknutím tlačítka lze upravit naklonění čisticí hlavy tak, aby se odstranil plevel pod překážkami, jako jsou třeba lavičky. Přizpůsobit lze i výška zařízení dle výšky uživatele.

WRE otočná čisticí hlava

Výměna štětin bez použití nářadí

Štětiny lze okamžitě vyměnit bez použití nářadí. Jednoduše odšroubujte a odstraňte kryt a vložte nový proužek štětin. Bez námahy a rychle.

Výměna štětin WRE

Použití odstraňovače plevelu

Odstraňovač plevelu pohodlné použití

Na rozdíl od mnoha odstraňovačů plevelu nemusí být WRE držen ve vzduchu. Nezatěžuje tedy záda a ramena.

Odstraňování mechu ze schodů

Asistent přiblížení (otočná hlava o 360°), umožňuje energeticky úspornou pracovní pozici a udržuje hlavu kartáče v optimálním úhlu.

Odstraňovač plevele kartáče

Hlava kartáče je nejúčinnější při použití na levé straně z důvodu přednastavené rotace kartáče.

Odstraňovač mechu

Mech lze pomocí WRE 18-55 bez námahy a bez chemikálií odstranit z kamenných povrchů, jako jsou terasy a zahradní cesty.

Odstranění plevelu kolem schodů

Plevel lze přitlačit proti kamenným spojům nebo okrajům schodů a čistě seříznout.

Příklady povrchů a typy plevele

Mechem pokryté spáry
Mechem pokryté povrchy
Pampelišky
Plevel jitrocelu
Není vhodný pro trávu a nadměrný růst plevele.
Zámková dlažba
Dlažební kámen
Obrubníky
Schody

Bateriové stroje a zařízení Kärcher

Odstraňovač plevelů WRE funguje s 18 V baterií Kärcher Battery Power. Zjistěte, jaké další produkty jsou kompatibilní s 18 V baterií Kärcher Battery Power.

18 V Kärcher Battery Power platforma
Zobrazit AKU techniku 18 V
AKU zahradní technika pro profesionály


