AKU řětězové pily

Řetězová pila Kärcher


Funkce řetězové pily

Snadné napínání řetězu pomocí otočného knoflíku.

Napínání řetězu

Automatické mazání řetězu pro nenáročnou údržbu řetězové pily.

Automatické mazání řetězu

Bezuhlíkový motor pro prodlouženou životnost.

Bezuhlíkový motor
Bezpečné vedení pily

Zarážka pro bezpečné vedení pily a přesné řezy.

Maximální bezpečnost

Maximální bezpečnost: V případě zpětného rázu se řetěz okamžitě zastaví.

Průhledné kontrolní oko pro stav oleje

Hladinu oleje lze kdykoli zkontrolovat přes průhledné kontrolní okno.

Funkce teleskopické řetězové pily

Snadné napnutí řetězu pomocí imbusového klíče.

Snadné napnutí řetězu

Nízké nároky na údržbu díky automatickému mazání řetězu.

Nízké nároky na údržbu

S teleskopickou tyčí ze skleněného vlákna lze bez problémů řezat větve až do výšky 4 metrů.

Teleskopická tyč
Snadné ukládání

Teleskopickou pilu lze rozebrat na 3 části a uložit do minimálního prostoru.

Optimální rozložení hmotnosti

Optimální rozložení hmotnosti pro práci bez únavy a praktický ramenný popruh.

Optimalizovaný 30° úhel

Optimalizovaný 30° úhel pro pohodlnou práci ze země.



18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

Řetězová pila CNS 18-30 Battery

Snadná manipulace, všestranné použití a perfektní pro prořezávání stromů: Lehká řetězová pila na baterie CNS 18-30 Baterie se systémem napínání řetězu bez použití nářadí.

Napětí: 18 V
Délka lišta: 30 cm
Rychlost řetězu: 10 m/s
Objem olejové nádrže: 200 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 70 řezů (průměr 10 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ano
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ano

* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 5,0Ah Kärcher baterií .

PSW 18-20

Teleskopická pila PSW 18-20 Battery

S teleskopickou pilou PSW 18-20 Battery dosáhnete na větve až do výšky 4 metrů. Pro bezpečnou a praktickou údržbu stromů.

Napětí: 18 V
Délka lišty: 20 cm
Rychlost řetězu: 5,5 m/s
Objem olejové nádrže: 50 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 80 řezů (průměr 5 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ne
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ne

* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah Kärcher baterií.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35

Řetězová pila CNS 36-35 Battery

S dlouhou řetězovou lištou: Řetězová pila CNS 36-35 je ideální pro náročnou údržbu stromů.

Napětí: 36V
Délka lišty: 35 cm
Rychlost řetězu: 20 m/s
Objem olejové nádrže: 190 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 200 řezů (průměr 10 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ano
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ano

* Maximální výkon s 36V / 5,0Ah Kärcher vyměnitelnou Baterií.

