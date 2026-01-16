AKU řětězové pily
Údržba porostů, prořezávání stromů, příprava palivového dříví, kácení stromů: řetězové pily Kärcher zapůsobí ve všech oblastech svou uživatelskou přívětivostí a prvotřídní rychlostí řetězu.
Řetězové pily produkty:
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k řetězovým pilám
Funkce řetězové pily
Snadné napínání řetězu pomocí otočného knoflíku.
Automatické mazání řetězu pro nenáročnou údržbu řetězové pily.
Bezuhlíkový motor pro prodlouženou životnost.
Zarážka pro bezpečné vedení pily a přesné řezy.
Maximální bezpečnost: V případě zpětného rázu se řetěz okamžitě zastaví.
Hladinu oleje lze kdykoli zkontrolovat přes průhledné kontrolní okno.
Funkce teleskopické řetězové pily
Snadné napnutí řetězu pomocí imbusového klíče.
Nízké nároky na údržbu díky automatickému mazání řetězu.
S teleskopickou tyčí ze skleněného vlákna lze bez problémů řezat větve až do výšky 4 metrů.
Teleskopickou pilu lze rozebrat na 3 části a uložit do minimálního prostoru.
Optimální rozložení hmotnosti pro práci bez únavy a praktický ramenný popruh.
Optimalizovaný 30° úhel pro pohodlnou práci ze země.
18 V Kärcher Battery Power
Řetězová pila CNS 18-30 Battery
Snadná manipulace, všestranné použití a perfektní pro prořezávání stromů: Lehká řetězová pila na baterie CNS 18-30 Baterie se systémem napínání řetězu bez použití nářadí.
Napětí: 18 V
Délka lišta: 30 cm
Rychlost řetězu: 10 m/s
Objem olejové nádrže: 200 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 70 řezů (průměr 10 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ano
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ano
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 5,0Ah Kärcher baterií .
Teleskopická pila PSW 18-20 Battery
S teleskopickou pilou PSW 18-20 Battery dosáhnete na větve až do výšky 4 metrů. Pro bezpečnou a praktickou údržbu stromů.
Napětí: 18 V
Délka lišty: 20 cm
Rychlost řetězu: 5,5 m/s
Objem olejové nádrže: 50 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 80 řezů (průměr 5 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ne
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ne
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah Kärcher baterií.
36 V Kärcher Battery Power
Řetězová pila CNS 36-35 Battery
S dlouhou řetězovou lištou: Řetězová pila CNS 36-35 je ideální pro náročnou údržbu stromů.
Napětí: 36V
Délka lišty: 35 cm
Rychlost řetězu: 20 m/s
Objem olejové nádrže: 190 ml
Výkon na jedno nabití baterie *: 200 řezů (průměr 10 cm)
Napínání řetězu bez nářadí: Ano
Automatické mazání řetězu: Ano
Bezuhlíkový motor: Ano
* Maximální výkon s 36V / 5,0Ah Kärcher vyměnitelnou Baterií.
Přečtěte si článek o testování řetězové pily na našem blogu
Jak si poradila naše řetězová pila se zatěžkávací zkouškou?
Prořezat keře a remízky dá zabrat. Jestli bateriová řetězová pila obstála si můžete přečíst na našem blogu Svět čištění, kam sepsal uživatelskou recenzi jeden z fanoušků žlutočerných pomocníků Kärcher.
Kärcher Battery Power battery platformy
