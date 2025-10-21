AKU nůžky na trávu

Nůžky na trávu a keře jsou ideální pro jemné a přesné práce na vaší zahradě. Díky osvědčenému systému 2 v 1 můžete snadno a rychle oříznout keře, živé ploty i trávníky. Výsledkem jsou čisté hrany, díky nimž bude vaše zahrada vypadat perfektně.

Nůžky na trávu produkty:



Stříhání trávy

Využití a výhody

Přepínání mezi noži na trávu a keře bez námahy a nářadí. To umožňuje provádět různé typy zahradních prací bez potřeby více zařízení.

Nůžky na trávu

Nůžky na trávu

Nůžky na trávu se používají k stříhání okrajů trávníku kolem domu, květinových záhonů, zeleninových zahrad nebo dokonce terasy - přesně tam, kam se sekačka na trávu nedostane.

Nůžky na keře

Nůžky na keře

S nůžkami na keře je zkracování a tvarování keřů hračkou.

Diamantově broušené kotouče

Oboustranné nože jsou obzvláště ostré a umožňují přesné sekání trávy a keřů. Laserem řezané a diamantem broušené kotouče (pro GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus) jsou obzvláště odolné a vyžadují méně údržby.

Diamantově broušené kotouče

Teleskopická rukojeť

Ergonomické řešení pro sekání okrajů trávníku: Pomocí této rukojeti můžete flexibilně nastavit pracovní výšku, takže se při sekání okrajů trávníku nemusíte ohýbat. Nástavec byl speciálně vyvinut pro akumulátorové nůžky na trávu GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus. Rukojeť lze plynule nastavit na pracovní výšku mezi 74 a 116 centimetry.

> Více nastavitelné rukojeti

Teleskopická rukojeť
GSH nože

Vodicí kryt a závěsné oko

Pro prostorově úsporné skladování.

Ergonomický design rukojeti

Ergonomický design rukojeti

Pro pohodlné uchopení i při delších úkonech.

Displej GSH

Trvalé zobrazení stavu baterie.

Integrovaný LED displej (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

GSH 18-20 Battery

Systém výměnných baterií: 18 V Battery Power
Použití s ​​teleskopickou tyčí je možné: NE
Délka řezu keřové čepele: 20 cm
Šířka sekání trávy: 12 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 100 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 800 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 1000 m
Hmotnost včetně baterie Kärcher Battery Power 18/25: 1,7 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

Systém výměnných baterií: 4 V Battery Power
Použití s ​​teleskopickou tyčí je možné: ANO
Délka řezu keřové čepele: 11 cm
Šířka sekání trávy: 8 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 60 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 450 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 600 m
Hmotnost včetně baterie Kärcher Battery Power 4/25: 0,65 kg

GSH 2 Plus

Systém výměnných baterií: pevně vestavená baterie
Použití s ​​teleskopickou tyčí je možné: ANO
Délka řezu keřové čepele: 11 cm
Šířka sekání trávy: 8 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 50 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 400 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 500 m
Hmotnost s nožem na trávu a pevnou baterií: 0,6 kg

Kärcher Battery Power bateriové platformy

18 V Battery Power

Všechna zařízení na platformě 18 V Kärcher Battery Power
Zobrazit produkty
AKU zahradní technika pro profesionály


Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.