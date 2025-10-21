AKU nůžky na trávu
Nůžky na trávu a keře jsou ideální pro jemné a přesné práce na vaší zahradě. Díky osvědčenému systému 2 v 1 můžete snadno a rychle oříznout keře, živé ploty i trávníky. Výsledkem jsou čisté hrany, díky nimž bude vaše zahrada vypadat perfektně.
Nůžky na trávu produkty:
Využití a výhody
Přepínání mezi noži na trávu a keře bez námahy a nářadí. To umožňuje provádět různé typy zahradních prací bez potřeby více zařízení.
Nůžky na trávu
Nůžky na trávu se používají k stříhání okrajů trávníku kolem domu, květinových záhonů, zeleninových zahrad nebo dokonce terasy - přesně tam, kam se sekačka na trávu nedostane.
Nůžky na keře
S nůžkami na keře je zkracování a tvarování keřů hračkou.
Diamantově broušené kotouče
Oboustranné nože jsou obzvláště ostré a umožňují přesné sekání trávy a keřů. Laserem řezané a diamantem broušené kotouče (pro GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus) jsou obzvláště odolné a vyžadují méně údržby.
Teleskopická rukojeť
Ergonomické řešení pro sekání okrajů trávníku: Pomocí této rukojeti můžete flexibilně nastavit pracovní výšku, takže se při sekání okrajů trávníku nemusíte ohýbat. Nástavec byl speciálně vyvinut pro akumulátorové nůžky na trávu GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus. Rukojeť lze plynule nastavit na pracovní výšku mezi 74 a 116 centimetry.
Vodicí kryt a závěsné oko
Pro prostorově úsporné skladování.
Ergonomický design rukojeti
Pro pohodlné uchopení i při delších úkonech.
Trvalé zobrazení stavu baterie.
Integrovaný LED displej (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).
GSH 18-20 Battery
Systém výměnných baterií: 18 V Battery Power
Použití s teleskopickou tyčí je možné: NE
Délka řezu keřové čepele: 20 cm
Šířka sekání trávy: 12 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 100 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 800 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 1000 m
Hmotnost včetně baterie Kärcher Battery Power 18/25: 1,7 kg
GSH 4-4 Plus Battery Set
Systém výměnných baterií: 4 V Battery Power
Použití s teleskopickou tyčí je možné: ANO
Délka řezu keřové čepele: 11 cm
Šířka sekání trávy: 8 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 60 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 450 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 600 m
Hmotnost včetně baterie Kärcher Battery Power 4/25: 0,65 kg
GSH 2 Plus
Systém výměnných baterií: pevně vestavená baterie
Použití s teleskopickou tyčí je možné: ANO
Délka řezu keřové čepele: 11 cm
Šířka sekání trávy: 8 cm
Max. doba provozu na jedno nabití baterie: 50 min
Max. výkon na jedno nabití baterie sekání keře: 400 m
Max. výkon na jedno nabití baterie stříhání trávy: 500 m
Hmotnost s nožem na trávu a pevnou baterií: 0,6 kg
Kärcher Battery Power bateriové platformy
