Fukary na listí a vysavače na listí
Kärcher fukary a vysavače na listí jsou připraveny k použití ve všech ročních obdobích. Lze je využít k rychlému a snadnému odstranění spadaného listí, odřezků živých plotů a sekání trávy. Nečistoty kolem domu nebo garáže mohou být také v mžiku odstraněny. Dosáhne i do záhybů, rohů a hran, kde se zametací stroj nebo koště nedostane.
Bateriové platformy Kärcher jsou navíc kompatibilní s další AKU zahradní technikou Kärcher. Vždy lze kombinovat pouze 18 V nebo 36 V.
Fukary na listí Kärcher – bez baterie
Fukary na listí Kärcher – sety s baterií
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k AKU fukaru na listí
Fukary a vysavače na listí Kärcher: Posuňte hranice čištění.
Žádný kabel. Rychlost vzduchu více než 240 km/h – a zahrada je v mžiku zbavena listů a odřezků. Díky výměnným bateriím Kärcher, se zobrazením času výdrže baterie, před vámi žádné listy neutečou.
Funkce vysavače na listí
Práce bez únavy: hmotnost lze redukovat, tím, že nepotřebné části jednoduše odmontujete.
Turbo Boost: Poskytuje dočasné zvýšení výkonu pro funkci vysávání a fukaru.
Plynulé nastavení mezi vysáváním a vyfukováním, také s možností kombinované funkce.
45-litrový objem sáčku: zaručuje nepřetržitou práci po dlouhou dobu.
Bezuhlíkový motor: pro delší dobu provozu a delší životnost zařízení.
Odnímatelná plochá tryska: pro přesné a bodové čištění. Listy mohou být vyfukovány do hromady.
Variabilní regulace rychlosti: umožňuje nepřetržitě přizpůsobovat rychlost v závislosti na úkolu.
Funkce fukaru na listí
Maximální volnost pohybu bez nepříjemného napájecího kabelu a s dokonalou rovnováhou.
Odnímatelná plochá tryska s integrovanou stírací hranou uvolňuje mokré listy a zhutněné nečistoty.
Ergonomická rukojeť a uživatelsky přívětivý provoz díky pohodlně umístěnému řízení rychlosti.
18 V Kärcher Battery Power
Fukar na listí LBL 2 Bateriový set
Listí. I když je podzim krásně barevný, někdo musí listí z bezpečnostních důvodů odstranit z chodníků a příjezdových cest. Metly a hrábě rychle dosáhnou limitů. To však neplatí pro výkonné akumulátorové fukary Kärcher! Jsou vždy tam, kde je potřebujete, pohodlně sedí v ruce a rychle a důkladně odstraňují listí.
- Napětí: 18 V
- Rychlost vzduchu: max. 210 km/h
- Průtok: max. 220 m³/h
- Výkon na jedno nabití baterie*: max. 400 m²
- Hmotnost: 2,0 kg
- Vyfukovací trubka: dvoudílná
- Plochá hubice vč. škrabky: ano
- Řízení výkonu: jednostupňové
- Nabíječka baterií: 18 V Kärcher Battery Standardní nabíječka
- Včetně baterie: 18 V / 2,5 Ah
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5 Ah baterií Kärcher.
Fukar a vysavač na listí BLV 18-200 Battery
Funkce 3 v 1: vysávání, foukání a mulčování pomocí jediného zařízení. Minimální úsilí pro perfektní výsledky. Bezuhlíkový motor prodlužuje životnost motoru a zvyšuje jeho výkon.
Rychlost vzduchu v režimu fukaru: Max. 200 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu fukaru*: Max. 425 m²
Rychlost vzduchu v režimu sání: Max. 130 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu sání *: Max. 45 litrů
Hmotnost bez příslušenství: 3,5 kg
Baterie a nabíječka: Není součástí dodávky
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.
36 V Kärcher Battery Power
Fukar na listí LBL 4 Bateriový set
Fukar na listí LBL 4 Battery silně a účinně odfoukne listí bez ohledu na to, kde se zrovna hromadí. Když jiné nástroje dosáhnou svých limitů, Kärcher fukar zaujme dvoustupňovým výkonem a uživatelským pohodlím.
Napětí: 36 V
Rychlost vzduchu: max. 250 km/h
Průtok: max. 330 m³/h
Výkon na jedno nabití baterie*: max. 550 m²
Hmotnost: 2,2 kg
Vyfukovací trubka: dvoudílná
Plochá hubice vč. škrábací hrany: ano
Řízení výkonu: dvoustupňové
Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka Kärcher Battery Power 36 V
Včetně baterie: 36 V / 2,5 Ah
* Maximální výkon s vyměnitelnou baterií 36 V / 2,5 Ah Kärcher.
BLV 36-240 Battery
Listy, zbytky trávy, živých plotů a zelený odpad nemají šanci proti bateriovému fukaru a vysavači na listí BLV 36-240 Battery. Bezuhlíkový motor je extrémně účinný. Praktická funkce 3 v 1 nejen vyfukuje všechny listy a řízky dohromady, ale také je okamžitě vysává a seká.
Rychlost vzduchu v režimu fukaru: Max. 240 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu fukaru*: Max. 550 m²
Rychlost vzduchu v režimu sání: Max. 130 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu sání *: Max. 75 litrů
Hmotnost bez příslušenství: 4,2 kg
Baterie a nabíječka: Není součástí dodávky
* Maximální výkon s vyměnitelnou 36V / 2,5Ah baterií Kärcher.
Kärcher Battery Power bateriové platformy
