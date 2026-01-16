Fukary na listí a vysavače na listí

Kärcher fukary a vysavače na listí jsou připraveny k použití ve všech ročních obdobích. Lze je využít k rychlému a snadnému odstranění spadaného listí, odřezků živých plotů a sekání trávy. Nečistoty kolem domu nebo garáže mohou být také v mžiku odstraněny. Dosáhne i do záhybů, rohů a hran, kde se zametací stroj nebo koště nedostane.

Bateriové platformy Kärcher jsou navíc kompatibilní s další AKU zahradní technikou Kärcher. Vždy lze kombinovat pouze 18 V nebo 36 V.

Fukary na listí Kärcher – bez baterie

Fukary na listí Kärcher – sety s baterií

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k AKU fukaru na listí

Náhradní díly k AKU fukaru na listí


Kärcher radí


> Jak vybrat fukar/vysavač na listí?

Jak vybrat bateriovou platformu?

> Jak pracovat s fukarem/vysavačem na listí?



Fukary na listí


Fukary a vysavače na listí Kärcher: Posuňte hranice čištění.

Žádný kabel. Rychlost vzduchu více než 240 km/h – a zahrada je v mžiku zbavena listů a odřezků. Díky výměnným bateriím Kärcher, se zobrazením času výdrže baterie, před vámi žádné listy neutečou.

Funkce vysavače na listí

Práce bez únavy: hmotnost lze redukovat, tím, že nepotřebné části jednoduše odmontujete.

Oddělitelné části - fukar a vysavač na listí

Turbo Boost: Poskytuje dočasné zvýšení výkonu pro funkci vysávání a fukaru.

Dočasné zvýšení výkonu

Plynulé nastavení mezi vysáváním a vyfukováním, také s možností kombinované funkce.

Plynulé nastavení
Muž drží vysavač pomocí druhé nosné rukojeti.
Druhá rukojeť: zajišťuje ideální rozložení hmotnosti a snadnou manipulaci.
Pomocné kolečko pro bateriový vysavač na listí
Odnímatelné kolečko: práce je jednodušší a efektivnější.
Zaručuje nepřetržitou práci po dlouhou dobu

45-litrový objem sáčku: zaručuje nepřetržitou práci po dlouhou dobu.

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkový motor: pro delší dobu provozu a delší životnost zařízení.

Odnímatelná plochá tryska

Odnímatelná plochá tryska: pro přesné a bodové čištění. Listy mohou být vyfukovány do hromady.

Regulace rychlosti

Variabilní regulace rychlosti: umožňuje nepřetržitě přizpůsobovat rychlost v závislosti na úkolu.

Funkce fukaru na listí

Maximální volnost pohybu bez nepříjemného napájecího kabelu a s dokonalou rovnováhou.

Volnost pohybu: bez kabelů

Odnímatelná plochá tryska s integrovanou stírací hranou uvolňuje mokré listy a zhutněné nečistoty.

Odnímatelná plochá tryska

Ergonomická rukojeť a uživatelsky přívětivý provoz díky pohodlně umístěnému řízení rychlosti.

Ergonomická rukojeť
Vyjímatelnou dvoudílnou trubici lze přizpůsobit, uspoří místo při skladování.
Vyjímatelnou dvoudílnou trubici lze přizpůsobit, uspoří místo při skladování.
Atraktivní design Kärcher a ochrana nasávání na ventilační jednotce.
Atraktivní design Kärcher a ochrana nasávání na ventilační jednotce.


18 V Kärcher Battery Power

Fukar na listí LBL 2 Bateriový set

Listí. I když je podzim krásně barevný, někdo musí listí z bezpečnostních důvodů odstranit z chodníků a příjezdových cest. Metly a hrábě rychle dosáhnou limitů. To však neplatí pro výkonné akumulátorové fukary Kärcher! Jsou vždy tam, kde je potřebujete, pohodlně sedí v ruce a rychle a důkladně odstraňují listí.

  • Napětí: 18 V
  • Rychlost vzduchu: max. 210 km/h
  • Průtok: max. 220 m³/h
  • Výkon na jedno nabití baterie*: max. 400 m²
  • Hmotnost: 2,0 kg
  • Vyfukovací trubka: dvoudílná
  • Plochá hubice vč. škrabky: ano
  • Řízení výkonu: jednostupňové
  • Nabíječka baterií: 18 V Kärcher Battery Standardní nabíječka
  • Včetně baterie: 18 V / 2,5 Ah

* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5 Ah baterií Kärcher.

 

Fukar a vysavač na listí BLV 18-200 Battery

Funkce 3 v 1: vysávání, foukání a mulčování pomocí jediného zařízení. Minimální úsilí pro perfektní výsledky. Bezuhlíkový motor prodlužuje životnost motoru a zvyšuje jeho výkon.

Rychlost vzduchu v režimu fukaru: Max. 200 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu fukaru*: Max. 425 m²
Rychlost vzduchu v režimu sání: Max. 130 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu sání *: Max. 45 litrů
Hmotnost bez příslušenství: 3,5 kg
Baterie a nabíječka: Není součástí dodávky

* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.

36 V Kärcher Battery Power

Fukar na listí LBL 4 Bateriový set

Fukar na listí LBL 4 Battery silně a účinně odfoukne listí bez ohledu na to, kde se zrovna hromadí. Když jiné nástroje dosáhnou svých limitů, Kärcher fukar zaujme dvoustupňovým výkonem a uživatelským pohodlím.

Napětí: 36 V
Rychlost vzduchu: max. 250 km/h
Průtok: max. 330 m³/h
Výkon na jedno nabití baterie*: max. 550 m²
Hmotnost: 2,2 kg
Vyfukovací trubka: dvoudílná
Plochá hubice vč. škrábací hrany: ano
Řízení výkonu: dvoustupňové
Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka Kärcher Battery Power 36 V
Včetně baterie: 36 V / 2,5 Ah
* Maximální výkon s vyměnitelnou baterií 36 V / 2,5 Ah Kärcher.

 

BLV 36-240 Battery

Listy, zbytky trávy, živých plotů a zelený odpad nemají šanci proti bateriovému fukaru a vysavači na listí BLV 36-240 Battery. Bezuhlíkový motor je extrémně účinný. Praktická funkce 3 v 1 nejen vyfukuje všechny listy a řízky dohromady, ale také je okamžitě vysává a seká.

Rychlost vzduchu v režimu fukaru: Max. 240 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu fukaru*: Max. 550 m²
Rychlost vzduchu v režimu sání: Max. 130 km/h
Výkon na jedno nabití baterie v režimu sání *: Max. 75 litrů
Hmotnost bez příslušenství: 4,2 kg
Baterie a nabíječka: Není součástí dodávky

* Maximální výkon s vyměnitelnou 36V / 2,5Ah baterií Kärcher.

Kärcher Battery Power bateriové platformy

18 V Kärcher Battery Power platforma
Zobrazit AKU techniku 18 V

36 V Kärcher Battery Power platforma
Zobrazit AKU techniku 36 V
AKU zahradní technika pro profesionály


