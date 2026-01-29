Multifunkční svítilny
Přináší světlo do tmy: Dobíjecí bateriová svítilna poskytuje lepší osvětlení všude tam, kde je potřeba více světla při práci ve tmě nebo při volnočasových aktivitách. Díky integrované funkci powerbanky můžete nabíjet elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Flexibilnější než jakákoli svítilna, mobilnější než reflektor s kabelem: dobíjecí bateriová svítilna MFL 2-18.
0 produkty/ů
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.