AKU nůžky na živý plot

Bateriové plotostřihy Kärcher zajistí úhledně upravené živé ploty, které budou ozdobou celé zahrady. Jsou snadno ovladatelné, ergonomické a díky AKU bateriové platformě se s nimi dostanete do všech koutů zahrady bez toho, aniž by vás omezoval kabel, nebo zplodiny z benzínu.

Bateriové platformy Kärcher jsou kombinovatelné s další zahradní technikou Kärcher. Vždy lze kombinovat jen stroje 18 V anebo 36 V.

Nůžky na živý plot Kärcher – bez baterie

Nůžky na živý plot Kärcher – sety s baterií

Funkce nůžek na živý plot

Otočná rukojeť o 180° uleví rukám a ramenům.

Otočná rukojeť

Můžete si vybrat mezi maximálním výkonem a maximální rychlostí.

Maximálním výkon nebo maximální rychlost

Lištou lze řezané větve a větvičky nasměrovat správným směrem.

Sběrná lišta
Chránič špičky čepele

Chránič špičky čepele zabraňuje poškození budov a samotné čepele.

Funkce řezání

Funkce řezání je zvláště praktická pro živé ploty s občasnějšími silnějšími větvemi.

Lithium-iontová baterie

Lithium-iontová baterie je součástí kombinovatelné bateriové platformy Kärcher Battery Power.

Funkce teleskopických nůžek na trávu

Prodloužení: pro snadné stříhání vysokých živých plotů. Zámek pro rychlé uvolnění a praktické složení.

Funkce prodloužení teleskopických nůžek na živý plot

Nastavitelná řezací hlava: 4 úhly náklonu až 115° pro řezání různých tvarů živých plotů.

4 úhly náklonu

Shrnovací lišta: odřezky pohodlně přistávají před živým plotem a ne v živém plotu.

Shrnovací lišta
Funkce řezání

Funkce řezání: díky integrované funkci řezání lze řezat i silnější větve.

Ramenní popruh

Ramenní popruh: optimální rozložení hmotnosti, které při dlouhých pracích odlehčí paži uživatelů.

Chránič špičky čepele

Chránič špičky čepele: chrání čepel a zabraňuje poškození budov a podlahy.



18 V Kärcher Battery Power

Nůžky na živý plot HGE 18-45 – set s baterií

Nůžky na živý plot HGE 18-45 – set s baterií

Lehký pro pohodlnou manipulaci bez námahy: nůžky na živý plot HGE 18-45 s kosočtvercovou čepelí pro přesné řezání.

Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 45 cm
Rozteč zubů: 18 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 250 m *
Otočná rukojeť: ne
Dvoustupňová regulace rychlosti: ne
Shrnovací lišta: ne

* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.

Nůžky na živý plot HGE 18-50 – set s baterií

Nůžky na živý plot HGE 18-50 – set s baterií

Plotostřih HGE 18-50: 180° otočná rukojeť a shrnovací lišta zajišťují pohodlné stříhání živých plotů.

Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 50 cm
Rozteč zubů: 22 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 325 m *
Otočná rukojeť: ano
Dvoustupňová regulace rychlosti: ne
Shrnovací lišta: ano

*Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.

Teleskopické nůžky na živý plot PHG 18-45 Battery

Teleskopické nůžky na živý plot PHG 18-45 Battery

S teleskopickým plotostřihem PHG 18-45 nepotřebujete žebřík. Nastavitelná řezací hlava umožňuje pohodlně seříznout boky, horní a dolní část živého plotu ze země - ideální pro vysoké, široké ploty.

Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 45 cm
Rozteč zubů: 18 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 250 m *
Nastavitelná řezná hlava: ano, 115 °
Shrnovací lišta: ano

* Maximální výkon s vyměnitelnou  18V / 2,5Ah baterií Kärcher.

36 V Kärcher Battery Power

Plotostřih HGE 36-60 – set s baterií

Plotostřih HGE 36-60 – set s baterií

Pro velké živé ploty si vyberte HGE 36-60 s výkonnou 36V baterií. Je vybaven otočnou zadní rukojetí o 180°, shrnovací lištou a dvojstupňovým řízením rychlosti.

Napětí baterie: 36 V
Řezná délka: 60 cm
Rozteč zubů: 26 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 600 m *
Otočná zadní rukojeť: ano
Dvoustupňové řízení rychlosti: ano
Shrnovací lišta: ano

* Maximální výkon s vyměnitelnou 36V / 2,5Ah baterií Kärcher.

18 V Kärcher Battery Power platforma
Zobrazit AKU techniku 18 V

36 V Kärcher Battery Power platforma
Zobrazit AKU techniku 36 V
