AKU strunové sekačky
Aku strunové sekačky od Kärcher jsou na zahradě skutečnými všestrannými pomocníky. Nejen, že produkují čistý řez na okraji trávníku, ale jsou také zvláště dobré pro práci v rozích a úzkých místech. Ergonomický design rukojeti bateriové strunovky zajišťuje uživatelům pohodlné držení, aby se předcházelo bolesti zad.
Strunové sekačky Kärcher – bez baterie
Strunové sekačky Kärcher – sety s baterií
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství ke strunovým sekačkám
Strunová sekačka - funkce
Automatické nastavení struny
Při sekání trávy poskytuje výkonný motor a automatické nastavení nylonové struny perfektní výsledek sekání. Jednoduše vložte cívku do spodní části bubnu a aku strunovku můžete ihned používat. Pokud se struna během procesu spotřebuje, můžete ji automaticky přenastavit pouhým stisknutím spínače na zařízení.
Kroucená struna zajišťuje přesný řez
Kroucená nylonová struna zajišťuje přesný řez při vyžínání trávy. To umožňuje opravdu přesné sekání trávníku, zejména v blízkosti okrajů trávníku a na těžko přístupných místech.
Volitelné použití zastřihovacích nožů pro náročné úkoly
Akumulátorový vyžínač trávy je vhodný nejen pro zastřihávání okrajů trávníku, ale i pro větší plochy nebo divoké porosty. Volitelně lze nože vyžínače použít pro náročné úkoly, jako je zvláště silný divoký porost nebo plevel.
Díky rozmanitým funkcím jsou milovníci zahrady vybaveni pro každou situaci:
Vyměnitelná baterie
Díky výměnné baterii mohou milovníci zahrady s jistotou pracovat bez kabelů a rovnou se pustit do práce.
Přesný střih
Díky nastavitelným strunám a volitelnému vložení vyžínacích nožů je akumulátorový vyžínač vhodný jak pro vysokou trávu, tak pro divoký porost. Struna také zajišťuje přesný řez, takže trávu na okrajích terasy nebo kamenného okraje lze rychle a snadno zastřihnout na požadovanou délku.
Lehký a šikovný
Nízká hmotnost také usnadňuje použití v každodenním životě. To znamená, že i velké trávníky lze připravit na zahradnickou sezónu během chvilky.
Ergonomické zastřihování
Často se stává, že podmínky musí být přizpůsobeny oblasti, kde se pracuje. Otevřené prostory nejsou vždy zaručeny. Strunovou sekačku LTR 3-18 Dual a LTR 18-30 lze rychle a snadno nastavit pro sekání trávy například pod nízkou zahradní lavicí.
Ochrana rostlin
Aby se zabránilo náhodnému poškození květin a stromů, chrání rostliny při zastřihování výklopná zábrana na rostliny u modelů LTR 36-33, LTR 3-18 Dual a LTR 18-30. To znamená, že vaše záhony jsou optimálně chráněny a při práci podél okraje trávníku můžete být v klidu.
Ochranný kryt
Při vyžínání trávníku se tráva, mech a plevel sekají vysokou rychlostí. Praktická ochranná kapota bateriové strunovky chrání uživatele před odletujícími kusy.
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
Strunovka LTR 18-25 Battery Set ergonomicky padne do ruky uživatele a s průměrem sečení 25 cm se bez námahy dostane do všech rohů a úzkých míst v zahradě a přesně zastřihne trávník.
Napětí baterie: 18 V
Průměr řezu: 25 cm
Rychlost: 9,500 rpm
Tloušťka struny: 1,6 mm
Výkon na jedno nabití baterie*: 300 m
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Pohodlné sekání trávníku s LTR 18-30 Battery Set. Její nastavitelný úhel sklonu umožňuje vyžínání i pod nízkými překážkami.
Napětí baterie: 18 V
Průměr řezu: 30 cm
Rychlost: 7,800 rpm
Tloušťka struny: 1,6 mm
Výkon na jedno nabití baterie*: 350 m
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Výkonná, efektivní a pohodlná – vysoce výkonný 36V motor napájený dvěma 18V bateriemi přináší zábavu do sekání trávníku. Je také vysoce účinný na vysoké trávě.
Napětí baterie: 2 x 18 V = 36 V jmenovitý výkon motoru
Průměr řezu: 30 cm
Rychlost: 7400 rpm
Tloušťka struny: 1,6 mm
Výkon na jedno nabití baterie*: 600 m
* Maximální výkon s 2 x 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Kärcher Battery Power bateriové platformy
