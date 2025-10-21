BATERIOVÉ VYSAVAČE
Přístroje napájené ze sítě se dostanou jen na konec kabelu. Naše bateriové vysavače všude. Bez odvíjení a navíjení. Bez tahání. Bez zadrhávání. Bez hledání a neustálého přepojování. Bez kabelu, ale zato s úsporou času až 23 % při vyšší produktivitě.
Kompletní nabídka aku profesionálních vysavačů
Výhody a využití profesionálních aku vysavačů na suché vysávání
Výkon bez kabelu a bez kompromisů
S našimi vysavači na bateriový pohon vám nebude nic chybět. Ani výkon ani kvalita čištění. Všechny bateriové vysavače udrží bez problémů krok se srovnatelnými síťovými vysavači pro vysávání suchých nečistot. Žádný kabel, který překáží. Již žádné zasouvání/vytahování ze zásuvek. Náš nový bateriový vysavač T 9/1 Bp běží na jedno nabití 24 minut a ve stupni eco!efficiency 46 minut. Všude tam, kde je málo místa, jako v kinech, autobusech, vlacích, letadlech nebo na schodech je BV 5/1 Bp prakticky nepřekonatelný. A náš ruční vysavač HV 1/1 Bp je silným a vytrvalým všeumělem pro řemeslníky a všechny živnostníky.
S plným nabitím pracujete volněji
Právě tak vás přesvědčí práce bez rušivého kabelu i vynikající mobilita a flexibilnost, vyšší produktivita při menší námaze a úspora času až 23 %.
Plný výkon nepotřebuje kabel
Náš BV 5/1 Bp nabízí díky inovativní 36 V lithium-iontové baterii nejlepší výkon na trhu. A tento výkon je srovnatelný s výkonem vysavačů pro vysávání suchých nečistot napájených ze sítě. Nemusíte se tak zřeknout ničeho jiného než kabelu. A dostanete namísto něho daleko více.
Mimořádně snadná obsluha
Ovládacím panelem přímo na bederním páse vás náš vysavač na záda dovede do nové dimenze ergonomického ovládání. Řídíte všechny funkce bez přerušení práce prakticky z beder. A díky ukazateli stavu nabití baterie na ovládacím panelu máte neustále přehled o vašich rezervách.
Šetřit energii a získat čas
Šetřit energii u vysavačů na bateriový pohon je dvojnásobně smysluplné, pro životní prostředí a pro delší pracovní intervaly. Ve stupni eco!efficiency pracuje BV 5/1 Bp s výrazně nižší spotřebou energie a dosahuje tím podstatně delší doby chodu.
Již žádné zasouvání a vytahování ze zásuvek
Jedno, kolik je vám let nebo jak jste zdatní, ohýbání k zasouvání a vytahování síťových kabelů ze zásuvek znamená dlouhodobě stres a zátěž pro tělo. Ušetřete sebe a své spolupracovníky této zátěže.
Super silná a zapomnětlivá
Naše nová lithium-iontová baterie BP 750 je mimořádně silná a nemá „memory efekt“, což znamená, že si nezapamatuje, nakolik byla nabita. Ale ukáže vám to na ukazateli stavu nabití baterie.
Z 0 na 100 za 60 minut
Naše rychlonabíječka BC 1/7 dělá čest svému jménu. S výkonem 290 W namísto dosavadních 90 W dostane každou baterii za maximálně 60 minut na plný výkon. Rychlonabíječka BC 1/7 je kompatibilní s bateriemi do 36 V.
Příklady použití aku vysavačů pro profesionály
Letadla a další dopravní prostředky
Hotelnictví
Veřejné prostory
Kanceláře
Vysavač na záda BV 5/1 Bp
Náš vysavač na záda s bateriovým pohonem BV 5/1 Bp vám umožní práci bez kabelu s nejvyšší možnou mobilitou a flexibilitou. Díky své vysoké sací síle srovnatelné s přístroji na síťový pohon se BV 5/1 Bp chlubí nejlepším výkonem na trhu. Jeho patentovaný ergonomický nosný rám vám nabízí vysoký komfort nošení a mimořádně snadnou obsluhou, neboť řídíte všechny funkce přímo na ovládacím panelu na bederním páse. S vysavačem BV 5/1 Bp pracujete výrazně příjemněji a ušetříte až 23 % času. A ušetříte i náklady na případný servis vadného kabelu.
Přístroje napájené ze sítě se dostanou jen na konec kabelu. Naše vysavače na bateriový pohon se dostanou všude. Bez odvíjení a navíjení. Bez tahání. Bez zadrhávání. Bez hledání a neustálého přepojování do zásuvek. Bez kabelu, ale zato s úsporou času až 23 % při vyšší produktivitě. Odměňte se touto nekomplikovanou manipulací tam, kde je málo místa nebo kde chybějí zásuvky. Vysoký komfort nošení ergonomického nosného rámu vás nadchne i při dlouhých pracovních intervalech.
Vysavač s bateriovým pohonem T 9/1 Bp
S naším výkonným vysavačem s bateriovým pohonem T 9/1 Bp nepoznáte rozdíl ve výkonu a výsledku čištění oproti vysavačům na vysávání suchých nečistot se síťovým pohonem. Tento vysavač nabízí nejlepší výkon čištění na trhu, o čemž se přesvědčíte při každodenní práci. Právě tak vás nadchne práce bez omezování kabelem a mimořádná mobilita a flexibilita, vyšší produktivita při menším úsilí a úspora času až 23 %. To dělá z našeho T 9/1 Bp ideální vysavač pro úklidové firmy budov a čištění v dopravě, hotelnictví a maloobchodu.
Vychutnejte si namísto toho s naším T 9/1 Bp skutečně nekomplikovanou obsluhu v prostorách s méně nebo chybějícími zásuvkami, ať už na schodištích, v kinech a divadlech, hotelových chodbách či kdekoli jinde. A již se nikdy nemusíte zabývat poškozením stěn nebo nábytku způsobených taženými kabely.
Podívejte se na video, jak se s vysavačem na záda pracuje
