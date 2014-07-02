KLASICKÉ VYSAVAČE NA SUCHÉ NEČISTOTY
Klasické vysavače na suché nečistoty nesmí chybět v arzenálu žádné úklidové firmy. Jsou lehké, snadno ovladatelné a vybavené ergonomickými prvky, se kterými jde práce dobře od ruky. Potěší také vysokým výkonem, díky kterému lehce odstraní i odolnou. Navíc pracují tiše, takže se hodí i pro úklid hotelů nebo škol.
Hlavní výhody klasických vysavačů na suché vysávání
Účinná filtrace
Vysavače Kärcher se pyšní systémem šestinásobné filtrace. Trojvrstvý flísový filtrační sáček doplňuje trojice spolehlivých vnitřních filtrů. U vybraných modelů se o prvotřídní filtraci vzduchu starají kvalitní HEPA filtry.
Tichý provoz
Odhlučněný motor a chytře navržené komponenty vysavačů zajišťují nízkou hlučnost. Nebudete tak při úklidu rušit zákazníky, zaměstnance ani hosty.
Promyšlená konstrukce
Nízká hmotnost a ergonomický design strojů zaručují pohodlnou manipulaci. Oceníte také přívodní kabel Highflex, který je pružný a odolný vůči roztržení. Navíc se nezamotává, a díky jasné barvě o něj nikdo omylem nezakopne.
Úspora energie
Modely s funkcí eco!efficiency spotřebují až o 40 % méně elektřiny než běžná zařízení. Pomáhají vám tak ušetřit na účtech za energii.
Příklady využití profesionálních suchých vysavačů
Profesionální vysavače na suché nečistoty Kärcher zajistí perfektní čistotu v kancelářských i obchodních prostorech. Skvěle se hodí pro úklid:
Hotely a restaurace
Kanceláře
Obchody a veřejné prostory
Kadeřnictví
Kobercové kartáčové vysavače - poptávkový formulář pro firmy
