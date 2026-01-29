Parní čistič SC 1 EasyFix

Kompaktní parní čistič SC 1 EasyFix 2 v 1 je ideální pro rychlý meziúklid bez použití chemikálií a díky přiložené podlahové hubici EasyFix zvládne i vyčistit podlahu.

Kompaktní parní čistič Kärcher SC 1 EasyFix 2 v 1 (se sadou na čištění podlah) lze použít kdekoli v domácnosti a čistí bez použití chemie. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických domácích tvrdých povrchů. Díky kompaktním rozměrům je zařízení ideální pro rychlé a důkladné mezičištění. Až budete hotovi, můžete jej uložit přesně tam, kde je potřeba, aniž by zabíral mnoho místa. Ať už se jedná o čištění armatur, dlaždic, varných desek, digestoří nebo nejmenších prasklin a výklenků – výkonná pára a rozsáhlá řada příslušenství zajistí bezchybné výsledky. Díky sadě na čištění podlah EasyFix lze praktický ruční parní čistič využít na čištění podlah. Dokonce i odolné nečistoty a usazeniny mastnoty jsou okamžitě odstraněny.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 1 EasyFix: Silný parní ráz 3,0 bar
Silný parní ráz 3,0 bar
Snadné odstranění nečistot všeho druhu - i na těžko přístupných místech
Parní čistič SC 1 EasyFix: Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Optimální výsledky čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky technologii lamel Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Parní čistič SC 1 EasyFix: Malý, příruční s bezproblémovým uskladněním
Malý, příruční s bezproblémovým uskladněním
Parní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Dětská pojistka na zařízení
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 20
Topný výkon (W) 1200
Max. tlak páry (bar) max. 3
Délka kabelu (m) 4
Doba zahřívání (min) (min) 3
Kapacita kotle (l) 0,2
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Power tryska
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m
  • Odměrka: 200 ml

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.