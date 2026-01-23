Parní čistič SC 3 Deluxe
Zahřeje se za pouhých 30 sekund: SC 3 Deluxe EasyFix s LED displejem a úložným prostorem pro příslušenství čistí bez přerušení díky trvale doplňovatelné nádrži na vodu.
SC 3 Deluxe EasyFix je připraven ke spuštění po zahřátí za pouhých 30 sekund a eliminuje až 99,999 % koronavirů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ na tvrdých površích. Díky integrované přihrádce na příslušenství na zařízení je možné jednoduché a pohodlné uložení příslušenství, kabelů a hadic. Mezi další vlastnosti patří integrovaná odvápňovací kazeta, trvale doplňovatelná nádržka na vodu pro nepřetržité čištění, LED displej pro zobrazení provozního režimu, stejně jako různé příslušenství pro odstranění odolných nečistot na dlaždicích, varných deskách a digestořích a ve štěrbinách a spárách. Dodává se také s podlahovou hubicí EasyFix s flexibilním kloubem pro vynikající ergonomii a lamelovou technologií pro dokonalé výsledky čištění. Pomocí pohodlného systému suchého zipu lze hadřík na podlahu z mikrovlákna bez námahy připevnit k podlahové hubici a znovu sejmout, aniž by se musel dostat do kontaktu s nečistotami. 2-stupňová regulace páry vždy zaručuje dokonalé přizpůsobení proudu páry povrchu a příslušné úrovni znečištění.
Charakteristické znaky a výhody
Krátká doba nahříváníZařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací polohaPohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice. Parkovací poloha pro snadné odstavení podlahové hubice během přestávek.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartušeNádrž vždy bez problémů naplníte - pro nonstop páru bez přerušení práce. Díky inteligentní odvápňovací kartuši je naplněná voda plně automaticky odvápněna.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
- Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
- Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
- Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Spínač On/Off na přístroji
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 75
|Topný výkon (W)
|1900
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3,5
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimální faktor, o který se prodlužuje životnost výrobku, na základě interních testů při tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanové tvrdosti 15 °dH.
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Štěrbinový kartáč
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na zařízení (dvoukrokový)
- Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Integrovaný spínač
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Spáry
Příslušenství
Náhradní díly SC 3 Deluxe
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
