Parní čistič SC 5 Deluxe vybavený LED indikátorem teploty v reálném čase, funkcí VapoHydro a dokonalým úložným prostorem pro příslušenství čistí pohodlně a bez přerušení.

Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Nová řada SC 5 Deluxe Signature Line: na první pohled rozpoznatelný nejlepší přístroj Kärcher ve své kategorii. S naším špičkovým parním čističem SC 5 Deluxe Signature Line se hygienické čištění stane relaxací. Špičkové funkce, jako je výstup páry, který lze přizpůsobit povrchu a stupni znečištění, nebo funkce VapoHydro, kterou lze kromě páry zapnout i horkou vodu, zajišťují skutečné WOW okamžiky při práci. Nádržka je vyjímatelná a trvale plnitelná, což zaručuje nepřetržitý úklid. Díky LED displeji v reálném čase uvidíte, jak rychle je přístroj připraven k použití, a díky vestavěné přihrádce na příslušenství bude po skončení práce uklizeno nejen u vás doma.

Parní čistič SC 5 Deluxe Signature Line: Výhody řady Signature Line
Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Parní čistič SC 5 Deluxe Signature Line: Zobrazení teploty v reálném čase pomocí LED indikátoru
Proces ohřevu lze sledovat v reálném čase až do maximální teploty 150 °C.
Parní čistič SC 5 Deluxe Signature Line: Úložný prostor pro přílušenství a parkovací poloha
Pohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice.
Funkce VapoHydro
  • Doplňkově k páře lze zapnout teplou vodu. Tak se snadněji uvolňují silně ulpívající nečistoty a jednoduše oplachují.
Permanentní doplňování vody v nádrži
  • Pro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
  • Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
  • Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
  • Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Třístupňová regulace průtoku páry
  • Proud páry lze přispůsobit povrchu a míře znečištění
Otočný regulátor on/off na zařízení
  • Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 130
Topný výkon (W) 2250
Max. tlak páry (bar) 4
Délka kabelu (m) 6
Doba zahřívání (min) (min) 3
Kapacita kotle (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,3
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 2 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací prášek: 3 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Power tryska
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Kulatý kartáček, velký
  • Štěrbinový kartáč
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m
  • Kobercový kluzák

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na zařízení (tříkrokový)
  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.3 m
  • Přípojka na žehličku
  • Integrovaný spínač
  • Funkce VapoHydro
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Spáry
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 5 Deluxe Signature Line

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

