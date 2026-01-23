Parní čistič SC 5 Deluxe Signature Line
Parní čistič SC 5 Deluxe vybavený LED indikátorem teploty v reálném čase, funkcí VapoHydro a dokonalým úložným prostorem pro příslušenství čistí pohodlně a bez přerušení.
Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Nová řada SC 5 Deluxe Signature Line: na první pohled rozpoznatelný nejlepší přístroj Kärcher ve své kategorii. S naším špičkovým parním čističem SC 5 Deluxe Signature Line se hygienické čištění stane relaxací. Špičkové funkce, jako je výstup páry, který lze přizpůsobit povrchu a stupni znečištění, nebo funkce VapoHydro, kterou lze kromě páry zapnout i horkou vodu, zajišťují skutečné WOW okamžiky při práci. Nádržka je vyjímatelná a trvale plnitelná, což zaručuje nepřetržitý úklid. Díky LED displeji v reálném čase uvidíte, jak rychle je přístroj připraven k použití, a díky vestavěné přihrádce na příslušenství bude po skončení práce uklizeno nejen u vás doma.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Zobrazení teploty v reálném čase pomocí LED indikátoruProces ohřevu lze sledovat v reálném čase až do maximální teploty 150 °C.
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací polohaPohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice.
Funkce VapoHydro
- Doplňkově k páře lze zapnout teplou vodu. Tak se snadněji uvolňují silně ulpívající nečistoty a jednoduše oplachují.
Permanentní doplňování vody v nádrži
- Pro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
- Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
- Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
- Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Třístupňová regulace průtoku páry
- Proud páry lze přispůsobit povrchu a míře znečištění
Otočný regulátor on/off na zařízení
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 130
|Topný výkon (W)
|2250
|Max. tlak páry (bar)
|4
|Délka kabelu (m)
|6
|Doba zahřívání (min) (min)
|3
|Kapacita kotle (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,3
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 2 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací prášek: 3 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Power tryska
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Kulatý kartáček, velký
- Štěrbinový kartáč
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
- Kobercový kluzák
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na zařízení (tříkrokový)
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.3 m
- Přípojka na žehličku
- Integrovaný spínač
- Funkce VapoHydro
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Spáry
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 5 Deluxe Signature Line
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.