Podlahová myčka FC 7 Cordless
2 v 1: vytírejte i bez předchozího vysávání. FC 7 podlahu umyje a zbaví suchých nečistot v jednom kroku. Ideální volba i do velkých domácností s dětmi a domácími mazlíčky.
Přístroj, který sám stačí na celý dům… AKU podlahová myčka FC 7 Cordless je skvělou volbou do každé domácnosti, kde to opravdu žije. Hodí se pro úklid všech tvrdých podlah, dlažby, parket, laminátu i PVC. Nahrazuje jak vysavač, tak i mop. V jediném kroku totiž poklidí rozlité pití, vlasy i další běžné suché nečistoty v domácnosti. Disponuje čtyřválcovou technologií s protiběžným otáčením a vlasovými filtry, zajišťujícími precizně čisté povrchy. Díky dvounádržkovému systému mytí povrchů myjete podlahu mimořádně hygienicky, vždy výhradně čistou vodou. Nečistoty jsou zachyceny samostatně v oddělené komoře. Pro maximální efektivitu lze navíc výkon jednoduše navýšit funkcí BOOST. Podlahy jsou tak až o 20 % čistější než při úklidu s běžným mopem**, a to až po okraje. Již žádné drhnutí, ruční ždímání, tahání kabelu a těžké přístroje. FC 7 Cordless je lehký, flexibilní a disponuje výdrží až 45 minut, která umožňuje poklidit až 135 m2. Pohodlně tak zvládne velký dům i generální úklid.
Charakteristické znaky a výhody
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
- Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů.
Extrémně tichý
- Příjemná hlasitost pouhých 59 dB.
Dva různé režimy čištění plus funkce boost
- Otáčení válečku a množství vody lze upravit v závislosti na druhu nečistot a podlahy + režim Boost pro odolné nečistoty.
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátů, kamenných a keramických dlaždic, PVC a vinylu.
- Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět pochůzné.
Provozní doba cca. 45 minut díky výkonné lithium-iontové baterii
- Maximální volnost pohybu při čištění.
- Třístupňový LED displej jako intuitivní kontrola stavu nabití baterie.
Inteligentní monitorování hladiny v nádrži
- Vizuální a akustický signál pro prázdnou nádrž na čistou vodu a plnou nádrž na špinavou vodu.
- Ochrana proti přetečení: automatické vypnutí, pokud není nádrž na odpadní vodu vyprázdněna.
Parkovací a čisticí stanice
- Vyšší poloha zařízení v parkovací stanici pro snadné vyjmutí a vysušení válečků.
- Praktické uložení příslušenství v čisticí stanici.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 175
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Napětí baterie (V)
|25
|Kapacita baterie (Ah)
|2,85
|Doba běhu baterie (min)
|cca 45
|Čas nabíjení baterie (h)
|4
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. /
** Čistič podlah Kärcher zkracuje dobu čištění až o 50 %, protože běžné nečistoty z domácnosti lze odstranit z tvrdých podlah v jediném kroku, aniž by bylo nutné před vytíráním vysávat.
Obsah balení
- Univerzální válec: 4 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Čisticí a parkovací stanice
- Nabíječka baterií
- Čisticí kartáč
Vybavení
- Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
- Systém dvou nádrží
- Samočisticí režim
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly FC 7 Cordless
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
