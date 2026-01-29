ČISTIČKA VZDUCHU AF 30
Čistička vzduchu AF 30 s laserovým senzorem, auto režimem, displejem, filtrací H13 a filtrací s aktivním uhlím odstraňuje i patogeny, alergeny nebo pachy v místnostech o velikosti 30-40 m².
Dokonalé čištění vzduchu pro středně velké vnitřní prostory, obytné místnosti a pracoviště: čistička vzduchu AF 30 čistí vnitřní vzduch od alergenů, škodlivin a patogenů pomocí svého vícevrstvého filtračního systému. Mezi další funkce patří třeba displej zobrazující alfanumericky kvalitu vzduchu v částicích PM2,5 v µg/m³, kvalitu vzduchu pomocí barevného kódu, teplotu a relativní vlhkost. Čistička vzduchu je také skvělou volbou díky funkci časovače, dětské pojistce, nočnímu režimu a ultra tichému provozu. Výhodou je i náplň s aktivním uhlím a vysoká účinnost filtru 99,95 % pro částice o velikosti 0,3 µm a vysoce kvalitní laserový senzor pro automatický režim. Ten automaticky přizpůsobuje režim a úroveň výkonu dle stupně znečištění vzduchu. Navíc má filtr životnost kolem jednoho roku v závislosti na míře znečištění ovzduší a intenzitě používání.
Charakteristické znaky a výhody
Filtr High Protect 13Nový filtr H13 pro odstranění patogenů a aerosolů. Pro vázání pachů a chemických výparů.
Dvojitý systém přívodu vzduchuDíky nasávání vzduchu ze dvou stran je zaručen vysoký průtok vzduchu.
Barevný displejZobrazuje teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu a stav filtru a zařízení.
Tichý provoz
- Hladce běžící motory a ventilátory a tiché vzduchové kanály.
Automatický režim
- Senzor řídí automatický režim a přizpůsobuje úroveň výkonu kvalitě vzduchu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Příkon (W)
|36
|Vhodná velikost místnosti (m²)
|až do 60
|Průtok vzduchu (m³/h)
|max. 320
|Účinnost filtru podle velikosti částic (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavení napájení
|5
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 486
* Doporučená velikost místnosti na základě výšky stropu 3 m a výměny vzduchu třikrát za hodinu pro provoz na nejvyšší výkonové úrovni.
Vybavení
- Duální filtrační systém
- Ukazatel výměny filtru
- LED displej kvality vzduchu
- Ukazatel teploty
- Zobrazení relativní vlhkosti vzduchu
- Obsluha zařízení s dotykovou funkcí
- Automatický režim
- Noční režim
- Funkce zamykání
- Funkce časovače
Videa
Oblasti použití
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru
Příslušenství
Náhradní díly AF 30
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
