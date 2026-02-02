Mobilní tlaková myčka OC 4 Adventure
Ideální pro všechny outdoorové nadšence: kompaktní tlaková myčka pro úklid venku a na cestách, včetně brašny na příslušenství Adventure plné užitečného příslušenství pro úklid na cestách.
Kompaktní a přenosná: OC 4 je akumulátorová ruční tlaková myčka Kärcher, ideální pro všechny, kteří potřebují čisticí prostředek na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a velké 8litrové nádrži na vodu můžete čistit, aniž byste byli závislí na elektrické síti nebo vodovodní přípojce. Díky technologii trysek Kärcher je čištění účinné a zároveň šetrné. Spirálová hadice o délce 2,8 m poskytuje flexibilitu a velký akční rádius. Stříkací pistole má funkci zacvaknutí pro větší pohodlí. Součástí dodávané sady Adventure Kit je praktická taška na příslušenství obsahující různé doplňky, které byly speciálně optimalizovány pro ty, kteří rádi prozkoumávají přírodu. Ať už v kempu, po jízdě na kole, blátivé procházce nebo prostě doma na zahradě - OC 4 se sadou Adventure Kit je ideálním řešením pro rychlé čištění v celé řadě situací. Zabírá minimum místa - přístroj nebo tašku s příslušenstvím lze uložit do prázdné nádrže na vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestáchDíky velké 8litrové nádrži na vodu a integrovanému akumulátoru můžete snadno čistit na cestách bez ohledu na přípojku vody nebo napájení z elektrické sítě. Nádrž lze vyjmout a naplnit z jakéhokoli vodovodního kohoutku a díky nepropustnému uzávěru ji pak lze bez obav přepravovat např. v zavazadlovém prostoru. Flexibilní pro použití při mnoha různých úkonech čištění, např. pro jízdní kola, zahradní a kempinkové vybavení, psy nebo kočárky.
Účinný a zároveň šetrný nízký tlakÚčinná technologie trysek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrně a šetří vodou, přičemž stále velmi účinně odstraňuje nečistoty. Ideální volba pro ochranu choulostivých součástí jízdních kol, např. ložisek, těsnění apod. Spolehlivý a přesný čisticí výkon i na těžko přístupných místech.
Sada Adventure Kit - pro optimální výsledky čištění při každém dobrodružstvíMulti Jet kombinuje čtyři typy postřiku v jediné trysce, kterou lze nastavit jednoduchým otočením hlavy trysky. Sací hadice umožňuje používat vodu z alternativních zdrojů, jako je kanystr, kbelík nebo potok. Univerzální čistící kartáč lze nasadit na samotnou spoušťovou pistoli a rychle a důkladně odstraňuje odolné nečistoty.
Promyšlený koncept uložení
- Zabírá minimum místa - přístroj lze spolu s hadicí a spouštěcí pistolí uložit do prázdné nádrže na vodu.
- Praktickou tašku na příslušenství lze také uložit do nádrže.
- Jednoduchá přeprava, uložení nenáročné na místo.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Rychlé a snadné nastavení a používání. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
- Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
- Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Různorodé příslušenství
- Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
- Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kola, venkovní vybavení, zahradní nábytek, psi a mnoho dalšího).
Specifikace
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Průtok (l/min)
|max. 2
|Zařízení na baterii
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|max. 22
|Čas nabíjení baterie (h)
|3,5
|Barva
|šedý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|296 x 291 x 240
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Multi Jet 4 v 1
- Kartáč na drhnutí
- Sací hadice na vodu
- Úložná taška
Vybavení
- Sání vody
- Objem nádrže vody: 8 l
- Délka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Stan / campingová výbava
- Jízdní kola
- Domácí zvířata / psi
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4 Adventure
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
