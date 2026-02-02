Mobilní tlaková myčka OC 4 Bike
Ideální pro čištění jízdních kol: kompaktní tlaková myčka pro čištění na cestách, včetně brašny s příslušenstvím speciálně vybraným pro péči o jízdní kola.
Kompaktní a přenosná: OC 4 je akumulátorová ruční tlaková myčka Kärcher, která je ideální pro všechny, kdo potřebují čisticí prostředek na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a velké 8litrové nádrži na vodu můžete čistit, aniž byste byli závislí na elektrické síti nebo vodovodní přípojce. Díky technologii trysek Kärcher je čištění účinné a zároveň šetrné. Spirálová hadice o délce 2,8 m poskytuje flexibilitu a velký akční rádius. Stříkací pistole má funkci zacvaknutí pro větší pohodlí. Součástí dodávané sady Bike Kit je praktická taška na příslušenství obsahující různé doplňky, které byly speciálně optimalizovány pro čištění jízdních kol. Nízký tlak vytvářený přístrojem OC 4 je dostatečně silný, aby bez námahy odstranil z kola bláto, prach a nečistoty. Na rozdíl od tlakových myček, které pracují s vysokým tlakem, však nehrozí poškození choulostivých součástí, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje. Ať už po dlouhé jízdě na kole, v bikeparku nebo dokonce doma na zahradě - OC 4 je ideálním řešením pro rychlé příležitostné čištění. Zabírá minimum místa - zařízení nebo brašnu na příslušenství lze uložit do prázdné nádrže na vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestáchDíky velké 8litrové nádrži na vodu a integrovanému akumulátoru můžete snadno čistit na cestách bez ohledu na přípojku vody nebo napájení z elektrické sítě. Nádrž lze vyjmout a naplnit z jakéhokoli vodovodního kohoutku a díky nepropustnému uzávěru ji pak lze bez obav přepravovat např. v zavazadlovém prostoru. Flexibilní možnost použití při čištění kol a mnoha dalších úkonech, např. pro zahradní a kempingové vybavení, psy, turistické boty nebo kočárky.
Účinný a zároveň šetrný nízký tlakÚčinná technologie trysek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrně a šetří vodou, přičemž stále velmi účinně odstraňuje nečistoty. Ideální volba pro ochranu choulostivých součástí jízdních kol, např. ložisek, těsnění apod. Spolehlivý a přesný čisticí výkon i na těžko přístupných místech.
Sada na kolo - ideální pro čištění kolaMulti Jet kombinuje čtyři typy postřiku v jediné trysce, kterou lze nastavit jednoduchým otočením hlavy trysky. Speciálně tvarovaný kartáč s měkkými štětinami odstraní i odolné nečistoty z těžko přístupných míst, aniž by poškrábal lak. Pěnová tryska a přírodní čistič na kola pro šetrné, ale účinné čištění a utěrka z mikrovlákna pro výsledný lesk.
Integrovaná lithium-iontová baterie
- Dlouhá doba provozu na baterii až 22 minut stačí na důkladné vyčištění více znečištěných předmětů (např. jízdních kol nebo zahradního nábytku).
- Kontrolka LED poskytuje informace o aktuálním stavu nabití baterie.
- Nabíjecí zásuvka USB typu C umožňuje flexibilní nabíjení i mimo domov, např. v autě nebo z powerbanky.
Promyšlený koncept uložení
- Zabírá minimum místa - přístroj lze spolu s hadicí a spouštěcí pistolí uložit do prázdné nádrže na vodu.
- Praktickou tašku na příslušenství lze také uložit do nádrže.
- Jednoduchá přeprava, uložení nenáročné na místo.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Rychlé a snadné nastavení a používání. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
- Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
- Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Různorodé příslušenství
- Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
- Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kola, venkovní vybavení, zahradní nábytek, psi a mnoho dalšího).
Specifikace
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Průtok (l/min)
|max. 2
|Zařízení na baterii
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|max. 22
|Čas nabíjení baterie (h)
|3,5
|Barva
|šedý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|296 x 291 x 240
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Multi Jet 4 v 1
- Pěnovací tryska
- Univerzální kartáč
- Utěrka z mikrovlákna
- Čisticí prostředek: Přírodní čistič na kola 640N, 500 ml
- Úložná taška
Vybavení
- Sání vody
- Objem nádrže vody: 8 l
- Délka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Domácí zvířata / psi
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4 Bike
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
