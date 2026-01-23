Parní čistič SC 1 Multi

Kompaktní ruční parní čistič SC 1 Multi je připraven k použití během 30 sekund a umožňuje pohodlné hloubkové čištění.

Kompaktní ruční parní čistič SC 1 Multi čistí bez chemikálií a je připraven k hloubkovému čištění během okamžiku. Důkladné čištění odstraní z tvrdých povrchů až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Díky kompaktnímu a praktickému designu se přístroj pohodlně používá a snadno se skladuje i v těch nejmenších prostorách. SC 1 Multi je připraven k použití během 30 sekund a díky odnímatelné nádržce na vodu se snadno doplňuje - pro delší intervaly údržby a méně přerušení provozu. Vyměnitelná odvápňovací kazeta zajišťuje automatické odstraňování vodního kamene pro pětkrát delší životnost výrobku. Světelný LED displej s ovládacím panelem umožňuje jednoduché a bezproblémové ovládání. Na displeji jsou vždy zobrazeny různé režimy, jako je ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna patrony. K dispozici je také možnost rozšíření na inovativní multifunkční parní mop 4 v 1.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 1 Multi: Kompaktní a praktický design zařízení
Kompaktní a praktický design zařízení
Snadná manipulace díky kompaktnímu provedení přístroje. Ergonomický tvar pro snadné čištění. Parní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Parní čistič SC 1 Multi: Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
Vyjímatelnou nádrž lze kdykoli bez problémů naplnit - pro neustálou páru bez přerušení práce. Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje. Indikátor LED ukazuje, kdy je třeba vyměnit kazetu, a to s hodinovým předstihem.
Parní čistič SC 1 Multi: Světelný displej LED s ovládacím panelem
Světelný displej LED s ovládacím panelem
Pro jednoduché a snadné ovládání. Pro aktivaci páry stačí jednou lehce poklepat na ovládací panel - není třeba žádné fyzické námahy. Přehledný světelný displej zobrazuje následující režimy: ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna kazety.
Krátká doba nahřívání
  • Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 30
Topný výkon (W) 1300
Délka kabelu (m) 5
Doba zahřívání (min) (min) 0,5
Objem nádrže (ml) 200
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimální faktor, o který se prodlužuje životnost výrobku, na základě interních testů při tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanové tvrdosti 15 °dH.

Obsah balení

  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
  • Ruční hubice

Vybavení

  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
Videa

Oblasti použití
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
Příslušenství
Náhradní díly SC 1 Multi

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

