Parní čistič SC 2 Deluxe
Kompaktní SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu je základním modelem pro parní čištění bez použití chemikálií. Ideální pro všechny tvrdé povrchy v celém domě.
Nový kompaktní a lehký parní čistič SC 2 Deluxe poskytuje dvoustupňovou regulaci páry pro přizpůsobení intenzity páry povrchu a úrovni znečištění. Důkladné čištění s parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických domácích tvrdých povrchů – a to zcela bez chemie. SC 2 Deluxe může kdykoli zobrazit provozní režim pomocí inovativního osvětleného LED kroužku na rukojeti. Červená znamená, že se zařízení stále zahřívá, zatímco zelená znamená, že parní čistič SC je připraven k použití. Příslušenství může být uloženo (včetně dvou prodlužovacích trubic) celé v extra dlouhé tašce na příslušenství nebo alternativně na samotném zařízení. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem zaručuje vynikající ergonomii a díky lamelové technologii zajišťuje dokonalé výsledky čištění. Díky praktickému systému suchého zipu lze hadřík na čištění podlahy rychle a snadno nasadit na podlahovou hubici a znovu sejmout, aniž by se musela dostat do kontaktu s nečistotami. Pomocí různého příslušenství lze hygienicky vyčistit varné desky, digestoře, dlaždice a spáry a i ty nejmenší mezery. Spolehlivě lze odstranit i odolné nečistoty.
Charakteristické znaky a výhody
LED kontrolka na přístrojiPokud svítí LED kontrolka červeně, přístroj se ještě ohřívá. Při zelené je již připraven k provozu.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Přehledné uložení příslušenství a parkovací poziceVeškeré příslušenství včetně prodlužovacích trubek lze uložit v extra dlouhém sáčku na příslušenství nebo přímo na přístroji.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Multifunkční příslušenství
- Čištění nejrůznějších povrchů podlahovou hubicí, ruční hubicí, kulatým kartáčem dle potřeby a daleko více.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
2stupňová regulace páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 75
|Topný výkon (W)
|1500
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3,2
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|6,5
|Kapacita kotle (l)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Taštička na příslušenství SC 1
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Štěrbinový kartáč
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Uložení příslušenství na přístroji
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Spáry
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 2 Deluxe
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.