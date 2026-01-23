Parní čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition

Limitovaná edice SC 3 Deluxe Anniversary Edition se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti díky flexibilní ruční hubici dokonale čistí i zakřivené povrchy.

SC 3 Deluxe Anniversary Edition k 90. výročí založení společnosti je limitovaná barevná varianta se speciálním příslušenstvím. Parní čistič je připraven ke spuštění po pouhých 30 sekundách zahřívání a na tvrdých površích odstraňuje až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem a lamelovou technologií poskytuje vynikající ergonomii a dokonalé výsledky čištění. Dodatečně dodávaná flexibilní ruční hubice umožňuje důkladné a pohodlné čištění rovných i zakřivených hladkých povrchů jemným tlakem spolu s vysoce kvalitní utěrkou z mikrovlákna, a to i v případě odolných nečistot. Dvoustupňová regulace páry zaručuje, že se proud páry pokaždé dokonale přizpůsobí povrchu a míře znečištění. Přihrádka na příslušenství na samotném přístroji poskytuje jednoduchý a bezpečný způsob uložení příslušenství, kabelů a hadic. Mezi další funkce patří integrovaná kazeta na odstraňování vodního kamene, nádržka na vodu, kterou lze kdykoli doplnit pro nepřetržité čištění, a světelný LED pásek pro indikaci provozních režimů.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Krátká doba nahřívání
Krátká doba nahřívání
Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Parní čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Úložný prostor pro přílušenství a parkovací poloha
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací poloha
Pohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice. Parkovací poloha pro snadné odstavení podlahové hubice během přestávek.
Parní čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
Nádrž vždy bez problémů naplníte - pro nonstop páru bez přerušení práce. Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
  • Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
  • Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
  • Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Spínač On/Off na přístroji
  • Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 75
Topný výkon (W) 1900
Max. tlak páry (bar) max. 3,5
Délka kabelu (m) 4
Doba zahřívání (min) (min) 0,5
Objem nádrže (l) 1
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimální faktor, o který se prodlužuje životnost výrobku, na základě interních testů při tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanové tvrdosti 15 °dH.

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Flexibilní ruční tryska
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Štěrbinový kartáč
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na zařízení (dvoukrokový)
  • Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.2 m
  • Integrovaný spínač
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Spáry
Příslušenství
Náhradní díly SC 3 Deluxe Anniversary Edition

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

