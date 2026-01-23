Parní čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Limitovaná edice SC 3 Deluxe Anniversary Edition se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti díky flexibilní ruční hubici dokonale čistí i zakřivené povrchy.
SC 3 Deluxe Anniversary Edition k 90. výročí založení společnosti je limitovaná barevná varianta se speciálním příslušenstvím. Parní čistič je připraven ke spuštění po pouhých 30 sekundách zahřívání a na tvrdých površích odstraňuje až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem a lamelovou technologií poskytuje vynikající ergonomii a dokonalé výsledky čištění. Dodatečně dodávaná flexibilní ruční hubice umožňuje důkladné a pohodlné čištění rovných i zakřivených hladkých povrchů jemným tlakem spolu s vysoce kvalitní utěrkou z mikrovlákna, a to i v případě odolných nečistot. Dvoustupňová regulace páry zaručuje, že se proud páry pokaždé dokonale přizpůsobí povrchu a míře znečištění. Přihrádka na příslušenství na samotném přístroji poskytuje jednoduchý a bezpečný způsob uložení příslušenství, kabelů a hadic. Mezi další funkce patří integrovaná kazeta na odstraňování vodního kamene, nádržka na vodu, kterou lze kdykoli doplnit pro nepřetržité čištění, a světelný LED pásek pro indikaci provozních režimů.
Charakteristické znaky a výhody
Krátká doba nahříváníZařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací polohaPohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice. Parkovací poloha pro snadné odstavení podlahové hubice během přestávek.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartušeNádrž vždy bez problémů naplníte - pro nonstop páru bez přerušení práce. Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
- Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
- Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
- Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Spínač On/Off na přístroji
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 75
|Topný výkon (W)
|1900
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3,5
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimální faktor, o který se prodlužuje životnost výrobku, na základě interních testů při tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanové tvrdosti 15 °dH.
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Flexibilní ruční tryska
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Štěrbinový kartáč
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na zařízení (dvoukrokový)
- Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Integrovaný spínač
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Spáry
Příslušenství
Náhradní díly SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
