Parní čistič SC 4 Deluxe
Parní čistič Kärcher si poradí i s KORONAVIRY¹⁾ a BAKTERIEMI²⁾. Vysoký tlak 4 bary pro velmi odolné nečistoty. Práce bez přerušení, a navíc přihrádka pro veškeré příslušenství.
Parní čistič SC 4 Deluxe EasyFix dosahuje vysokého tlaku až 4 bary, umožňuje práci bez přerušení (kdykoliv doplnitelná nádrž na vodu) a nezastaví ho ani odolné nečistoty. Navíc odstraňuje až 99,999 % koronavirů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ na tvrdých površích. Doba zahřívání je přibližně 3 minuty a o provozním režimu stroje vás bude po celou dobu informovat LED indikátor. Během úklidu si můžete vybrat ze tří stupňů regulace páry – to zajistí dokonalé nastavení na základě povrchu či druhu nečistot. Bohaté příslušenství zajistí pohodlné čištění například dlaždic, varných desek i digestoří. Jeho pohledu neuniknou ani nečistoty ve spárách a štěrbinách. Dokonce i podlahy se budou pyšnit hygienickou čistotou – součástí je i podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem a inovativní lamelovou technologií pro rovnoměrné rozprostření páry po celé hubici. Utěrka na podlahy se uchycuje pomocí suchého zipu a sundává se bez kontaktu s nečistotami pouhým sešlápnutím. A až bude vše nablýskané, oceníte integrovanou přihlášku pro skladování veškerého příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Permanentní doplňování vody v nádržiNepřetržité čištění a komfortní doplňování vody.
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací polohaPohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice. Parkovací poloha pro snadné odstavení podlahové hubice během přestávek.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
LED kontrolka na přístroji
- Pokud svítí LED kontrolka červeně, přístroj se ještě ohřívá. Při zelené je již připraven k provozu.
Multifunkční příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Třístupňová regulace průtoku páry
- Proud páry lze přispůsobit povrchu a míře znečištění
Otočný regulátor on/off na zařízení
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 130
|Topný výkon (W)
|2200
|Max. tlak páry (bar)
|4
|Délka kabelu (m)
|5
|Doba zahřívání (min) (min)
|3
|Kapacita kotle (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,3
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací prášek: 3 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Štěrbinový kartáč
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na zařízení (tříkrokový)
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Integrovaný spínač
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Spáry
Příslušenství
Náhradní díly SC 4 Deluxe
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
