Parní čistič SC 5 EF Iron Bath Edition
Parní čistič SC 5 EasyFix Iron Bath Edition s tlakem páry 4,2 baru obsahuje parní tlakovou žehličku, funkci VapoHydro, podlahovou hubici a další příslušenství.
Model SC 5 EasyFix Iron Bath Edition nejenže dobře čistí, ale také slibuje plný čisticí výkon: Vynikající tlak páry 4,2 baru z něj dělá nejlepší parní čistič ve své třídě. Čtyřstupňová regulace páry umožňuje nastavit průtok páry podle potřeby. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických tvrdých povrchů v domácnosti. A díky široké škále dostupného příslušenství dokáže dokonale vyčistit hladké povrchy, odsavače par, rohy a mezery. Mimořádně praktická parní tlaková žehlička, která je rovněž součástí balení, urychluje žehlení o 50 %. Funkce VapoHydro navíc umožňuje přidání horké vody a snadnější odstranění a umytí odolných nečistot. Flexibilní podlahová hubice EasyFix je vybavena působivou a účinnou lamelovou technologií. Pomocí systému háčku a smyčky lze podlahovou hubici pohodlně připevnit k podlahové hubici, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou. Nádržku na vodu lze vyjmout a trvale doplnit. součástí je také integrovaná přihrádka na kabel, přihrádka na příslušenství, parkovací poloha pro podlahovou hubici.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce VapoHydroPřidává horkou vodu na páru. Nečistoty se snadno odstraní a jednoduše se umyjí. Pro lepší výsledky čištění.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Permanentní doplňování vody v nádržiPro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Multifunkční příslušenství vč. parní tlakové žehličky
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
- Parní tlaková žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypnutím a lehkou podešví. Úspora času až 50%.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Čtyřstupňová regulace množství páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
- Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Otočný regulátor on/off na zařízení
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
- Bezpečné uložení kabelu a příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 150
|Topný výkon (W)
|2250
|Max. tlak páry (bar)
|max. 4,2
|Délka kabelu (m)
|6
|Doba zahřívání (min) (min)
|3
|Kapacita kotle (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,5
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací prášek: 3 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Okenní tryska Comfort
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Štěrbinový kartáč XXL
- EasyFinish napařovací žehlička
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na stroji (4 stupně)
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.3 m
- Přípojka na žehličku
- Integrovaný spínač
- Funkce VapoHydro
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
- Žehlení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 5 EF Iron Bath Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
