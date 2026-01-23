Parní vysavač SV 7
Napařování, vysávání a sušení v jednom kroku – parní vysavač SV 7 kombinuje multifunkčnost a maximální pohodlí v jediném zařízení.
Parní vysavač SV 7 spojuje výhody parních čističů se silnými stránkami suchých vysavačů. Vysaje například drobky z podlahy, vytře vlhkým hadříkem a následně podlahu vysuší. A to vše dělá pohodlně v jediném kroku. S těmito působivými všestrannými stroji a příslušným příslušenstvím může každý udržovat svůj domov čistý – jednoduše, pohodlně, rychle a bez chemie.
Charakteristické znaky a výhody
Zařízení 3 v 1Napařování, vysávání a sušení v jednom jediném kroku.
Vícestupňový filtrační systémVodní filtr, filtr hrubých nečistot, filtr z pěnového materiálu a HEPA filtr (EN 1822:1998) odstraní i ty nejmenší částečky.
Komfortní podlahová hubiceJednoduchá a rychlá výměna 3 rozdílných nástavců pro všechny tvrdé a kobercové podlahy.
Jednoduchá obsluha
- Sací výkon lze regulovat na rukojeti a množství páry přímo na stroji.
Regulace sacího výkonu, čtyřstupňová
- Sací výkon je možné přizpůsobit příslušnému povrchu a dle stupně znečištění.
Pětistupňová regulace množství páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Funkce pára nonstop
- Pro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
- Optimální úschova kabelu pro uložení vysavače bez velkých nároků na místo.
Dětská pojistka
- Zablokuje funkci páry a chrání tak před neodborným používáním.
Mnohostranné použití
- Multifunkční zařízení s bohatým příslušenstvím je vhodné pro čištění v celém domě bez použití chemie.
Specifikace
Technické údaje
|Max. výkon (W)
|2200
|Plnicí množství vody pro kotel (l)
|0,45
|Max. tlak páry (bar)
|max. 4
|Vodní filtr (l)
|1,2
|Podtlak (mbar/kPa)
|210 / 21
|Délka kabelu (m)
|6
|Doba zahřívání (min) (min)
|5
|Objem nádrže (l)
|0,5
|Vypouštění páry (g/min)
|80
|Filtrační systém
|Vodní filtr a HEPA filtr
|Topný výkon (W)
|1100
|Průběžné doplňování
|dodatečný nasávací objem (l)
|0,6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|15,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|515 x 336 x 340
Obsah balení
- Typ filtru HEPA: HEPA filtr
- Sada na čištění podlah s funkcí páry a vysávání: 3 různé nástavce pro tvrdé a kobercové podlahy a 2 parní sací trubky dlouhé 0,5 m
- Parní ruční hubice s funkcí sání: lze kombinovat s hubicí na okna (velkou a malou), kartáčkovým nástavcem nebo froté utěrkou
- Parní bodová tryska s funkcí sání: lze kombinovat s prodloužením a kulatými kartáčky (4 různé barvy)
- Hubice na čalounění (malá a velká)
- Štěrbinová hubice, štětec na nábytek
- Odpěňovač "FoamStop"
- Odměrka, čisticí kartáč, taška na příslušenství
- okenní tryska, malá a velká
- Froté potahy: 1 Kusy
- Sada kulatých kartáčů
- výměna korunky kartáče
- Parní sací trubky: 2 Kusy, 0.5 m
- Parní sací hadice s rukojetí
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na zařízení (pětikrokový)
- Regulace sání: na rukojeti (čtyřstupňová)
- Systém dvou nádrží
- Parní hadice s pistolí: 1.75 m
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SV 7
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.