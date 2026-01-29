ROBOTICKÝ VYSAVAČ S MOPOVÁNÍM RCV 5
RCV 5 vysává a vytírá zcela samostatně za pomoci umělé inteligence. Díky přesné navigaci LiDAR, duálnímu laserovému systému a naváděcí kameře se bez námahy vyhne každé překážce.
Nechte uklízet Kärcher. Tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem samostatně a systematicky čistí chytrý robotický vysavač s mopem RCV 5. Suché nečistoty jsou nasbírány do vestavěné nádoby na odpad rotačním kartáčem, bočním kartáčem na hrany a ventilátorem. Ultrazvukový senzor rozpozná koberce, které může vysavač vyčistit pomocí funkce Auto Boost pro maximální sací výkon. RCV 5 nejen vysává, ale dokáže i setřít prach pomocí nasazovacího mopu. V režimu mopování se vysavač kobercům automaticky vyhýbá. Prostřednictvím aplikace je RCV 5 při prvním použití vyslán na průzkumnou cestu a automaticky vytvoří mapu místností (LiDAR). Pro každou místnost lze nastavit individuální parametry úklidu. Například, které místnosti by se měly vysát, vytřít nebo naopak vůbec neuklízet. Díky duálnímu laserovému systému s naváděcí kamerou špičkový model RCV 5 také detekuje a vyhýbá se plochým překážkám, jako jsou kabely, ponožky nebo boty. Další senzory zabraňují pádu zařízení například ze schodů. Robotický vysavač RCV 5 můžete pohodlně spustit prostřednictvím mobilní aplikace, pomocí přednastaveného individuálního plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud úklidový robot potřebuje pomoc, sdělí vám to prostřednictvím hlasového výstupu. Pro první spojení RCV k aplikaci je třeba zaheslované Wi-Fi připojení verze 2,4 GHz.
Charakteristické znaky a výhody
Mokré vytíráníPro ještě lepší výsledky čištění může RCV 5 mopovat. V případě potřeby použijte k tomu určený hadřík z mikrovlákna, naplňte nádržku na čistou vodu a můžete vysavač poslat do akce. Robotický vysavač RCV 5 lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré mopování, nebo s oběma možnostmi dohromady v kombinovaném režimu čištění.
Přesná navigace pomocí umělé inteligenceS rychlou a robustní navigací LiDAR robot s přesností skenuje a mapuje místnosti a zajišťuje nejlepší orientaci pro spolehlivé úklidové cesty i ve tmě. Duální laserový senzor a kamera na robotu dokonce umožňují rozpoznat malé nebo ploché předměty, které jsou pro systém LiDAR příliš malé (např. boty, ponožky nebo kabely). Pokud systém duální laserové kamery detekuje překážky, začlení je do mapy. Robot kolem nich projíždí inteligentním navigačním manévrem, aby se zabránilo uvíznutí nebo poškození.
Detekce koberců a Auto BoostRCV 5 automaticky detekuje kobercové povrchy pomocí ultrazvukového senzoru a zobrazuje je na mapě v aplikaci. Pokud je aktivováno mokré mopování, robot se vyhne detekovaným kobercovým povrchům a obejde je. Funkce Auto Boost zvyšuje sací výkon na kobercových površích podle potřeby pro ještě lepší výsledky čištění.
Senzory proti pádu
- Pádové senzory spolehlivě zabraňují RCV 5 proti pádů ze schodů.
- Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Celý přenos dat mezi aplikací Home Robots na vašem smartphonu a vaším robotickým vysavačem a mopem probíhá přes cloud na servery umístěné pouze v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Hlasový výstup
- RCV 5 používá hlasový výstup k poskytování důležitých informací a sdílení aktuálního stavu.
- Pokud robotický vysavač RCV 5 potřebuje pomoc nebo servis, sdělí vám to hlasovým výstupem.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete konfigurovat čisticího robota RCV 5 a ovládat jej z libovolného místa. I když nejste doma. První propojení je však potřeba učinit na zaheslované Wi-Fi síti.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
Funkce časovače
- Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
- RCV 5 nezávisle zahájí úklid na základě naplánovaných dat/časů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|5,2
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|120
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h)
|85
|Kontejner na odpad (ml)
|330
|Nádrž na čerstvou vodu (ml)
|240
|Sací výkon (Pa)
|5000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|66
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg)
|3,9
|Hmotnost nabíjecí stanice (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,5
|Výška robotického vysavače (mm)
|97
|Průměr robota (mm)
|350
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|135 x 150 x 99
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Boční kartáč: 2 x
- Filtr: 2 x
- Čisticí nástroj
- Stírací jednotka
- Utěrka: 2 x
- Kontejner na odpad
- Nádrž na čerstvou vodu
- Nabíjecí stanice
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Laserový senzor a kamera
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)/ Automatický systém/ Bod
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RCV 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
