ELEKTRICKÁ ŠKRABKA NA LED EDI 4

Očistí autoskla od námrazy jedním tahem. Rotační kotouč s plastovými čepelemi si poradí i s opravdu silnou vrstvu ledu.

  • Bez námahy odstraní i odolnější vrstvy ledu.
  • Snadná výměna kotouče bez užití nářadí.
  • Lehká manipulace.
  • LED displej kontrolující stav baterie.
  • Praktický rozměr pro skladování.

 

Již žádné náročné vyprošťování auta z ledové krusty. Ruce nechte pěkně v teple rukavic a usnadněte si práci pomocí elektrické škrabky na led EDI 4. Rotující kotouč s plastovými čepelemi pracuje rychle a hravě zatočí i s silnou námrazou, aniž by poškodil skla. Stačí pouze lehce přitlačit na zmrzlý povrch a led se okamžitě uvolní. Případné opotřebení čepelí snadno vyřešíte výměnou za nový nástavec, který pořídíte v sekci náhradních dílů. Výměna je velmi snadná a zvládnete ji i bez nářadí. Po použití škrabku jednoduše uložte do ochranného krytu, který brání jejímu mechanickému poškození. Stav baterie snadno ověříte pomocí LED signalizace, která vám blikáním oznámí nutnost dobití. Přidejte k nákupu ještě letní sadu nástavců a ze škrabky se během pár tahů stane myčka autoskel.

Charakteristické znaky a výhody
Elektrická škrabka na led EDI 4: Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemi
Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemi
Odolný kotouč odstraní bez námahy i silné vrstvy ledu.
Elektrická škrabka na led EDI 4: Možná výměna
Možná výměna
Kotouč lze rychle a jednoduše vyměnit i bez nářadí.
Elektrická škrabka na led EDI 4: Výkonné lithium-iontové články
Výkonné lithium-iontové články
Jedno nabití baterie postačí pro vícero použití.
Snadná manipulace
  • Lehkým tlakem shora začne kotouč rotovat.
LED kontrolka na přístroji
  • Integrovaná LED kontrolka bliká, pokud je třeba zařízení nabít.
Včetně ochranného krytu
  • Pro bezpečnou manipulaci a uložení.
Specifikace

Technické údaje

Typ baterie Lithium-iontová baterie
Doba běhu baterie (min) 15
Čas nabíjení baterie (h) 3
Průměr kotouče (mm) 100
Počet otáček kotouče (rpm) 500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 133 x 124 x 110

Obsah balení

  • Lithium-iontová baterie
  • Nabíjecí kabel baterie
  • Ochranná klapka
  • Škrábací kotouč

Videa

Oblasti použití
  • Čelní skla
Příslušenství
Náhradní díly EDI 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Prozkoumejte elektrickou škrabku EDI 4 v 360 stupních
icon_arrow

Jak funguje elektrická škrabka na led
Rotující disk elektrická škrabka na led

Rotující plastové nože

Rotující disk s robustními plastovými noži bez námahy odstraňuje i odolnou námrazu.

Výměna disku elektrická škrabka na led

Výměna bez nářadí

Rotující kotouč lze rychle a snadno vyměnit bez použití nástrojů.

lehké použití škrabka na baterie

Lehké použití

Brusný kotouč se začne otáčet lehkým stlačením shora.

Stav baterie EDI 4

LED displej zobrazí provozní stav baterie

Když je potřeba škrabku na led nabít, začne integrovaná LED dioda blikat.

Elektrická škrabka na led je rychle připravena k použtí.

Rychle připraven k použití

Pohotovostní režim lze zapnout a vypnout.

Víčko pro elektrickou šrabku na led.

Ochranné víčko

Pro bezpečnou manipulaci a skladování.

Návody
