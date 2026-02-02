Tepovač SE 2 Spot

Kompaktní a snadno použitelný čistič SE 2 Spot je dokonalým pomocníkem pro rychlé a cílené odstranění skvrn a nečistot z čalounění a textilií.

Praktický tepovač SE 2 Spot je dokonalým pomocníkem pro okamžité a cílené odstranění skvrn z čalounění a textilií. SE 2 Spot si rychle poradí s nečistotami a pachy a účinně odstraní například skvrny od jídla a nápojů. Díky kompaktnímu designu je čistič obzvláště snadno použitelný a při skladování zabírá málo místa. To znamená, že je rychle připraven k použití, kdykoli potřebujete odstranit neočekávané nečistoty. Velký dosah umožněný 4,5metrovým kabelem umožňuje flexibilní čištění kdekoli v místnosti. Praktické úložiště příslušenství na samotném zařízení znamená, že všechny nástavce jsou rychle po ruce a připravené k použití. Včetně trysky pro extrakci čalounění a čisticího prostředku.

Charakteristické znaky a výhody
Tepovač SE 2 Spot: Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Tepovač SE 2 Spot: Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vláken
Tryska pro extrakci čalounění umožňuje rychlé a snadné odstranění zaschlých nečistot. Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
Tepovač SE 2 Spot: Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech. S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení. Prostorově úsporné uložení přístroje
Praktické uložení příslušenství a a hadic
  • Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
  • Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
  • Snadné zapínání a vypínání zařízení
  • Intuitivní ovládání.
  • Připraveno k okamžitému čištění.
Systém dvou nádrží
  • Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
  • Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 450
Akční rádius (m) 6,3
Objem nádrže na čistou vodu (l) 1,5
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 0,8
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Připojovací kabel (m) 4,5
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 215 x 310

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.8 m
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
  • Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice

Vybavení

  • Uložení kabelu
  • Systém dvou nádrží
  • Praktické uložení hadice a příslušenství

Videa

Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Autosedačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 2 Spot

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.