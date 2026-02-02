Tepovač SE 2 Spot Care

Kompaktní a snadno použitelný tepovač SE 2 Spot Care s funkcí extrakce s rozstřikem je pomocníkem pro rychlé a cílené odstranění skvrn a nečistot z čalounění. Vhodné s RM 519 (6.295-771.0).

Praktický tepovač SE 2 Spot Care je ideálním pomocníkem pro rychlé a cílené čištění čalounění, koberců i textilií. Tento kompaktní čistič skvrn si hravě poradí s nečistotami i nepříjemnými pachy a spolehlivě odstraní skvrny od jídla, nápojů či jiných každodenních nehod. Díky lehkému a úspornému designu se snadno používá, nezabírá mnoho místa a je vždy připraven k okamžitému použití. Dlouhý 4,5metrový kabel poskytuje velký akční rádius, takže můžete pohodlně čistit kdekoliv v místnosti. Praktický úložný prostor na příslušenství přímo v těle přístroje zajistí, že všechny nástavce máte neustále po ruce. V balení najdete kartáč na skvrny, trysku pro extrakci čalounění a speciální čisticí prostředek, díky nimž bude úklid ještě efektivnější. Vhodné použít s detergentem RM 519 (6.295-771.0).

Charakteristické znaky a výhody
Tepovač SE 2 Spot Care: Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Tepovač SE 2 Spot Care: Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vláken
Tryska pro extrakci čalounění umožňuje rychlé a snadné odstranění zaschlých nečistot. Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Kartáč na odstraňování skvrn pro cílené a účinné čištění odolných nebo zaschlých skvrn.
Tepovač SE 2 Spot Care: Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech. S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení. Prostorově úsporné uložení přístroje
Praktické uložení příslušenství a a hadic
  • Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
  • Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
  • Snadné zapínání a vypínání zařízení
  • Intuitivní ovládání.
  • Připraveno k okamžitému čištění.
Systém dvou nádrží
  • Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
  • Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 450
Akční rádius (m) 6,3
Objem nádrže na čistou vodu (l) 1,5
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 0,8
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Připojovací kabel (m) 4,5
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 215 x 310

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.8 m
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
  • Štětec na skvrny
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
  • Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice

Vybavení

  • Uložení kabelu
  • Systém dvou nádrží
  • Praktické uložení hadice a příslušenství

Videa

Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Autosedačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 2 Spot Care

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

