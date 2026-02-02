Tepovač SE 3 Compact Home
Pořiďte si výkonný a energeticky úsporný tepovač s hloubkovým čištěním textilních povrchů SE 3 Compact Home. Malý pomocník, který zajistí velký úklid – vhodný na čištění čalounění, koberců a běhounů. S příslušenstvím Shoe!Cleaner vám pomůže i v oblasti čištění bot. Hlavní výhody kromě výkonu? Kompaktní design, funkce systémového čištění, která udržuje čistotu samotného přístroje a všestranné využití na nábytek, kobercové podlahy i obuv.
Hloubkové čištění a kompaktní design: tepovač SE 3 Compact Home je výkonné, energeticky úsporné řešení pro čištění textilních povrchů. Díky kompaktnímu designu se s přístrojem nejen snadno manipuluje, ale lze jej také uložit, aby se ušetřilo místo, což zajišťuje, že je rychle připraven k důkladnému a pohodlnému čištění do hloubky vláken i v případě nepředvídaného znečištění. Nečistoty z čalouněného nábytku, koberců, běhounů a malých koberců odstraní rychle a účinně. Dlouhá a flexibilní sací hadice se zabudovanou hadicí na čisticí prostředek zaručuje velké pohodlí a flexibilitu i na těžko přístupných místech. Dlouhý kabel zajišťuje maximální rozsah pohybu. Díky praktickým možnostem uložení na přístroji je veškeré příslušenství vždy po ruce. Systém nádržky 2 v 1 zajišťuje, že uživatelé nemusí přijít do styku se špínou. A jakmile je úklid dokončen, extrakční čistič s rozprašovačem ještě více zaujme funkcí hygienického čištění systému, která zabraňuje tvorbě bakterií a zápachu. Součástí balení je extrakční hubice na čalounění, extrakční hubice na štěrbiny a čisticí prostředek.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vlákenStříkací extrakční hubici na čalounění lze použít k rychlému a snadnému vyčištění usazených nečistot, zatímco stříkací extrakční hubice na štěrbiny usnadňuje čištění obzvláště těžko přístupných míst. Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
Hygienický proplachPo dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
- Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
- S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
- Prostorově úsporné uložení přístroje
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
- Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
- Ideální na houbičky, hadříky a další.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
- Intuitivní ovládání.
- Připraveno k okamžitému čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Akční rádius (m)
|5,8
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,7
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|2,9
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|3,6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 225 x 260
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Uložení kabelu
- Uložení příslušenství na přístroji
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Funkce proplachu
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 3 Compact Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
