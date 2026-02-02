Tepovač SE 4 Go!Further
SE 4 Go!Further je limitovaná edice černého tepovače se systémem extrakce sprejem, který obsahuje 25 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzivní příslušenství, jako je hubice na čalounění pro zvířecí chlupy.
Čistič se sprejovou extrakcí, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu SE 4 Go!Further, vyrobená z 25 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysoký komfort. Sprejový extraktor SE 4 s atraktivním designem saní zajišťuje hygienickou čistotu až do hloubky vláken na mnoha textilních površích. Osvědčená technologie sprejové extrakce od společnosti Kärcher poskytuje nejlepší výsledky čištění: čerstvá voda z vodovodu a čistič koberců Kärcher RM 519 se pod tlakem nastříkají hluboko do textilních vláken a poté se spolu s uvolněnými nečistotami vysají zpět – ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky. Zařízení je multifunkční produkt 3 v 1, který funguje také jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání. Velká průhledná 4litrová nádrž na čerstvou vodu je odolná proti nárazům a lze ji vyjmout, což usnadňuje její plnění a vyprazdňování. Rukojeť 3 v 1 je navržena tak, aby se nádoba snadno přenášela, otevírala, zavírala a vyprazdňovala. Dodávané příslušenství lze úhledně uložit na samotném zařízení. Zařízení se po použití snadno čistí, což zajišťuje dlouhou životnost produktu.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Bezproblémové a rychlé čištění pomocí účinné metody extrakce rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Vyjímatelná nádrž na čistou voduNádrž na čistou vodu se snadno plní a vyprazdňuje bez nutnosti otevírat čistič s odsáváním postřikem. Nárazuvzdorná a průsvitná nádoba pro dlouhou životnost. Nádrž na čistou vodu se do přístroje snadno zasune.
Funkce pro udržitelný rozvojDesign s 25 % recyklovaného plastu¹⁾. Láhev na čisticí prostředek vyrobená ze 100% recyklovaného plastu²⁾ Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
- Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Pohodlná rukojeť 3 v 1
- Navrženo pro pohodlné přenášení a otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
- Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
- Ergonomická podlahová hubice s rozprašovačem pro velké kobercové plochy přináší větší pohodlí.
- Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je podlahová hubice Clips pro použití na tvrdých podlahách a kobercích, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
- Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze úhledně uložit na skříň spotřebiče a na malou odkládací poličku. Díky tomu je vše uklizené a vždy po ruce, kdekoli je to potřeba.
- Praktická polička na přístroji pro uložení houbiček, utěrek a dalších drobných předmětů, které jsou při čištění snadno dosažitelné.
- Praktický háček na kabel pro snadné uložení napájecího kabelu.
Robustní kryt spotřebiče a nárazuvzdorná nádrž na čistou vodu
- Pro dlouhou životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Pracovní šířka (mm)
|227
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|4
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|4
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|6
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 385 x 535
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Tělo láhve s čisticím prostředkem bez víčka a etikety.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
- Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání: Klipy pro použití na tvrdých podlahách a kobercích
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Nástavec na čalounění na zvířecí chlupy
- Pěnový filtr
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Uložení příslušenství na přístroji
- Úložný prostor pro drobné předměty
Oblasti použití
- Koberce
- Čalouněný nábytek
- Kobercové podlahy
- Autosedačky
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
- Matrace
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 4 Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.