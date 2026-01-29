Tepovač SE 5
Koberce znovu jako nové. SE 5 vysává vlhké i suché nečistoty, hloubkově čistí kobercové podlahy a plně nahrazuje klasický vysavač. Ideální pro domácnosti s dětmi či domácími mazlíčky.
Hloubkový čisticí účinek v kombinaci s ergonomickým designem a multifunkčností: Tepovač SE 5 s atraktivním designem zajišťuje hygienické čištění mnoha textilních povrchů, jako jsou koberce, čalounění a čalouněný nábytek, koberce, schody s koberci, matrace, závěsy na stěnách a autosedačky. Osvědčená technologie rozprašování od společnosti Kärcher přináší nejlepší výsledky čištění: čistá voda a čistič koberců Kärcher RM 519 se pod tlakem nastříkají hluboko do textilních vláken a poté se spolu s uvolněnou špínou vysají zpět - ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky. SE 5 je multifunkční výrobek 3 v 1, který lze díky rozsáhlému příslušenství používat i jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání. Další funkce výbavy: 2nádobový systém s vyjímatelnou nádrží na čistou a špinavou vodu, ergonomické madlo pro snadné přenášení a praktické uložení příslušenství na přístroji. Po použití se zařízení snadno čistí, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Účinná technologie odsávání postřikem pro rychlé čištění bez námahy. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Snadno použitelný systém 2 nádržíDvě oddělené nádrže na čistou a špinavou vodu a držadlo na přenášení. Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění. Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
- Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
- Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
- Ergonomická podlahová hubice s rozprašovačem umožňuje pohodlné čištění i velkých kobercových ploch.
- Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je přepínatelná podlahová hubice pro suché vysávání, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
- Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze uložit na přístroji, aby bylo vše přehledné a vždy po ruce, kdekoli je potřeba.
Bezproblémové čištění pomocí plochého skládaného filtru
- Nonstop vysavač na mokré a suché vysávání, není třeba přerušovat úklid kvůli výměně filtru.
- Důkladné vysávání s dobrým sběrem prachu.
- Oddělená klapka filtru pro pohodlné a rychlé vyjmutí filtru bez nutnosti kontaktu s nečistotami.
Atraktivní design s velkými tlačítky a příručními šroubovými uzávěry
- Pro snadnou manipulaci.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Přeprava odsávacího čističe ve spreji je snadná.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Pracovní šířka (mm)
|227
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|4
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|4
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
- Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
- Štěrbinová hubice
- Podlahová hubice pro suché vysávání: Přepínatelný
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Plochý skládaný filtr: Standard
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Praktické uložení hadice a příslušenství
Oblasti použití
- Koberce
- Čalouněný nábytek
- Kobercové podlahy
- Autosedačky
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
- Matrace
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.