Okenní vysavač WV 6 Plus Multi Edition
Lesklá okna během okamžiku. Inovativní technologie okenní stěrky, dlouhá výdrž baterie a přídavné nástavce se postarají o dokonalé výsledky rychle a bez námahy.
Vylepšený AKU vysavač na okna Kärcher WV 6 Plus Multi Edition zapůsobí na uživatele svou flexibilitou, delším chodem baterie a inovativní prodlouženou stěrkou pro ještě rychleji vyčištěná okna bez přerušování. Bez kapání vody, šmouh a leštění. Speciální edice čistí nejen efektivně, ale také stylově. Obsahuje stěrky různých barev, které lze střídat dle nálady či specifických požadavků. Ideální pro odlišení různých povrchů či místností. Dejte vlastní barvu sprchovému koutu, keramickým obkladům i proskleným vitrínám v obýváku. Vždy budete mít jistotu dokonalé hygieny. Okenní vysavač navíc disponuje kromě unikátní odsávací stěrky také mimořádně dlouhou dobu výkonu 100 minut, kterou lze pohodlně kontrolovat na displeji. Úklid si tak můžete vždy pečlivě naplánovat. Zářivě čistá okna zaručuje účinná kombinace rozprašovače se saponátem, utěrky z mikrovlákna a stěrky s vysavačem. K dokonalým výsledkům vám dopomůže také účinné složení koncentrovaného mycího prostředku na okna Kärcher, vždy proto mějte jedno balení v záloze. Pro extrémně efektivní čištění beze skvrn a leštění, navíc bez přímého kontaktu s nečistotami.
Charakteristické znaky a výhody
Vylepšená technologie stěrky
- Díky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Extra dlouhá doba chodu baterie
- S extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
- Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Atraktivní design
- Vizuální zvýraznění: Černý design zařízení a stěrky různých barev.
Příjemně tichý
- Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
- Displej se zobrazením stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu baterie s přesností na minuty. Čištění lze lépe plánovat.
Odnímatelná stěrka
- Stěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
- Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|150
|Doba běhu baterie (min)
|100
|Čas nabíjení baterie (min)
|170
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 300
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|0,8
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Stěrka, široká: 3 x
Vybavení
- Sací tryska
- Vyměnitelnost sací hubice
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 6 Plus Multi Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.