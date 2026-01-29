Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C

Spolehlivý vysavač WD 2 Plus V-12/4/18/C si poradí s úklidem suchých i mokrých nečistot. Navíc jej využijete také na zahradě jako fukar.

Kompaktní vysavač WD 2 Plus V-12/4/18/C s 12l nádobu na odpad se stane praktickým pomocníkem pro každodenní úklid. Díky 4m přívodnímu kabelu, ergonomické rukojeti a 1,8m hadici navíc při čištění dosáhnete i na vzdálenější místa. Kvalitní patronový filtr přístroje zajistí perfektní výsledky při suchém i mokrém vysávání - bez potřeby výměny při vysávání obou druhu nečistot. Vysátý materiál se ukládá do odolného vliesového sáčku na odpad, který po naplnění snadno vyměníte. Silný 1000W motor zaručí potřebný výkon k odstranění jemného prachu i hrubých nečistot. Zásluhou funkce fukaru přístroj využijete také k úklidu dvorku a terasy od napadaného listí. Během práce se může hodit i prostor pro bezpečné odkládání nářadí, hřebíků apod. Praktická hubice na podlahy se postará o úklid garáže i dílny – hůře dostupná místa pak vysajete s pomocí štěrbinové hubice, která se dostane i do úzkých prostor. Příslušenství i sací trubky po práci navíc jednoduše vsunete do těla přístroje a ušetříte tak místo na skladování.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C: Filtrační patrona
Filtrační patrona
Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C: Praktické uložení příslušenství
Praktické uložení příslušenství
Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Kompaktní úložiště zařízení.
Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C: Praktická funkce fukaru
Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Odkládací prostor
  • Pro bezpečné odkládání nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Sací výkon (W) 220
Podtlak (mbar) max. 220
Množství vzduchu (l/s) max. 43
Objem nádrže (l) 12
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 4
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 74
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 349 x 328 x 378

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.8 m
  • Typ sací hadice: s rovnou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Sklopná rukojeť
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Sklep
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 2 Plus C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

