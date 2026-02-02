Ruční vysavač CVH 3 Plus

Výkonný a připravený k použití kdekoli a kdykoli: s kompaktním ručním vysavačem CVH 3 Plus se můžete rozloučit se špínou v obývacím pokoji, ložnici, kuchyni nebo autě.

Výkonný každodenní pomocník: akumulátorový ruční vysavač CVH 3 Plus účinně odstraňuje všechny druhy nečistot, jako jsou vlasy, drobky a prach, odkudkoli a bez zanechání stopy. Navíc omyvatelný dvoustupňový filtrační systém obsahující jemnou ocelovou síťku na hrubé nečistoty a vlasy a následný HEPA filtr (EN 1822:1998) zajišťuje extra čistotu odpadního vzduchu. Další výhody: vysoký sací výkon a delší životnost díky k tichému motoru BLDC, kompaktnímu a lehkému designu, dvěma různým úrovním sání s výdrží baterie až 20 minut a pohodlnou nabíjecí stanici včetně uložení příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Ruční vysavač CVH 3 Plus: Vysoký čisticí výkon díky BLDC motoru
Vysoký čisticí výkon díky BLDC motoru
Vysoký sací výkon pro všechny typy menších úklidových prací díky BLDC motoru.
Ruční vysavač CVH 3 Plus: Volba mezi dvěma režimy
Volba mezi dvěma režimy
Minimální režim pro dlouhou dobu chodu (max. 20 min), maximální režim pro vysoký sací výkon.
Ruční vysavač CVH 3 Plus: Nabíjecí stanice s úložným prostorem pro příslušenství
Nabíjecí stanice s úložným prostorem pro příslušenství
Pohodlné nabíjení a snadné uložení na nabíjecí stanici.
Lehký a kompaktní
  • Bez námahy provádějte drobné každodenní úklidové práce.
Připraveno k okamžitému použití
  • Lze použít kdykoli a kdekoli díky kompaktnímu designu a jednoduchému použití příslušenství.
Dvoustupňový filtrační systém
  • Ideální kombinace jemné ocelové síťoviny na hrubé nečistoty a chlupy, stejně jako HEPA filtr (EN 1822:1998).
Omyvatelný filtr a nádoba na prach
  • Snadno se čistí pod tekoucí vodou a lze jej znovu použít.
Praktické doplňky
  • Vhodné pro choulostivé povrchy a těžko dostupná místa.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Nádrž (l) 0,15
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Příkon (W) 70
Doba chodu v režimu minimálního výkonu (min) 20
Doba chodu v režimu maximálního výkonu (min) 10
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí baterie (V) 7,2
Napětí (V) 7,2
Kapacita baterie (Ah) 2
Doba nabíjení standardní nabíječkou (h) 4
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 330 x 76 x 76

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: 5 V / 2 A nabíjecí stanice + adaptér (1 od každého)
  • Štěrbinová hubice 2 v 1
  • Typ filtru HEPA: HEPA filtr
  • Parkovací stanice s nabíjecí jednotkou

Vybavení

  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa

Oblasti použití
  • Nábytek
  • Interiér vozidla
Příslušenství
Náhradní díly CVH 3 Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

