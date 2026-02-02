Vysavač s vodním filtrem DS 6

Vysavač s inovativní technologií vodního filtru, který zajišťuje čistý vzduch až na 99,95 %. Nejen pro alergiky

DS 6 je vysavač s vodním filtrem, který nejen důkladně vyčistí podlahy, ale také zajistí čerstvější vzduch, ze kterého bylo odstraněno až 99,95 % prachu. To znatelně zlepšuje vzduch a tím i pocit v místnosti. Na rozdíl od běžných vysavačů s filtračními sáčky sází vysavač DS 6 s vodním filtrem na přirozenou sílu vody, která je kolem filtru vířena vysokou rychlostí. Nasátá špína musí projít touto vířivou vodou, která ji vysoce účinně odfiltruje ze vzduchu a zachytí ve vodě. Výsledkem je čerstvý, mimořádně čistý vzduch.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač s vodním filtrem DS 6: Vícestupňový filtrační systém sestávající z inovativního vodního filtru, vymývatelného mezifiltru a filtru HEPA 13
Vícestupňový filtrační systém sestávající z inovativního vodního filtru, vymývatelného mezifiltru a filtru HEPA 13
Filtruje 99,95 % prachu ze vzduchu. Stará se o čerstvý a čistý vzduch a příjemné klima v místnosti. Vhodný pro alergiky.
Vysavač s vodním filtrem DS 6: Vyjímatelný vodní filtr
Vyjímatelný vodní filtr
Jednoduché naplnění a čištění.
Vysavač s vodním filtrem DS 6: Praktická parkovací pozice
Praktická parkovací pozice
Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice. Prostorově úsporné uložení přístroje
Energeticky úsporný motor
  • Vysává právě tak silně jako přístroj s výkonem 1400 Watt.
  • Nízká spotřeba energie.
Automatické navíjení kabelu
  • Rychlé a komfortní uložení připojovacího kabelu stiskem tlačítka.
Uložení příslušenství na přístroji
  • V přihrádce na příslušenství lze příslušenství přehledně uložit a ja stále k dispozici.
Specifikace

Technické údaje

Příkon (W) 650
Vodní filtr (l) 2
Akční rádius (m) 10,2
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 532 x 289 x 344

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.1 m
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Chromové oplechování
  • Přepínatelná hubice na suché nečistoty
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
  • Odpěňovač "FoamStop"
  • Ochranný filtr motoru

Vybavení

  • Praktická parkovací pozice
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilní povrchy
  • Meziprostory
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.