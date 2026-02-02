Vysavač VC 2

Sáčkový vysavač VC 2 je praktický stroj pro vysávání bytů a menších domů. Jedná se o kompaktní vysavač s filtračním sáčkem.

Sáčkový vysavač Kärcher VC 2 přesvědčí hygienickým a komfortním filtračním systémem. Plné sáčky lze likvidovat zcela pohodlně bez kontaktu s nečistotami. Kompaktní vysavač je zvlášť vhodný pro byty a malé domy. Ideální pro důkladné čištění tvrdých podlah a koberců, nebo díky štěrbinové hubici a štětci na nábytek také pro čištění úzkých prostor a citlivých povrchů. Další výhodou vysavače VC 2 je jeho hygienický HEPA filtr, který spolehlivě zachytí jemné nečistoty jako pyly nebo jiné částečky vyvolávající alergii. O doplňkový komfort při práci se starají integrovaná přihrádka příslušenství, nastavení výkonu na vysavači a praktická parkovací poloha.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač VC 2: Snadno ovladatelný systém filtračních sáčků
Snadno ovladatelný systém filtračních sáčků
Snadná likvidace Bez kontaktu s nečistotami.
Vysavač VC 2: Uložení příslušenství
Uložení příslušenství
Příslušenství lze uložit v přístroji. To znamená,že trysky jsou vždy po ruce
Vysavač VC 2: Odnímatelná podlahová hubice
Odnímatelná podlahová hubice
Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Parkovací poloha
  • Rychlé a bezpečné odložení přístroje při přerušení práce.
Filtr HEPA 13
  • Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné částečky způsobující alergie
  • Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení
Specifikace

Technické údaje

Příkon (W) 700
Akční rádius (m) 7,5
Kapacita filtračního sáčku (l) 2,8
Hladina hluku (dB(A)) 76
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 76
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 435 x 288 x 249

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.5 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Kov
  • Filtrační sáček: Fleecový filtrační sáček
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
  • Podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Štětec na nábytek

Vybavení

  • Přepínatelná hubice na suché nečistoty
  • Praktická parkovací pozice
  • Automatické navíjení kabelu
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Citlivé povrchy
Příslušenství
Náhradní díly VC 2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.