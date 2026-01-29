AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome

Vysávání bez námahy díky lehké konstrukci: VC 4 Cordless myHome ušetří námahu při vysávání v malých domácnostech.

Maximální svoboda pohybu se snoubí s maximálním pohodlím: Bezdrátový vysavač VC 4 myHome s dobou chodu až 30 minut šetří uživatele od nutnosti tahat kolem velké přístroje s eletrickým kabelem. Díky mnoha inteligentním funkcím je vysávání radostí: vyprázdnění nádoby na prach jedním kliknutím, funkce boost, tichý chod, ergonomický design a aktivní podlahová hubice zaručující spolehlivé vysávání nečistot na tvrdých podlahách a kobercích. Praktický Power Lock odstraňuje nutnost neustále držet tlačítko napájení. Jeho pečlivě promyšlený design také znamená, že dokáže vyčistit i těžko dostupná místa, jako je podél pohovky nebo pod nábytkem.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome: Vyladěná technologie
Vyladěná technologie
Výkonná 21,6 V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 30 minut v normálním režimu.
AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome: 2stupňová regulace výkonu
2stupňová regulace výkonu
Dostatek provozní doby pro úklid malých domácností. Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost. Doba provozu až 18 minut při nejvyšší úrovni výkonu.
AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome: Snadné použití
Snadné použití
V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím. Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Prakticky navržený filtrační systém
  • 3stupňový filtrační systém s cyklonovým filtrem, přívodem vzduchu a houbovým filtrem.
  • Bez nutného dokupování filtračních sáčků.
  • Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Aktivní podlahová hubice
  • Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
  • Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
  • Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
Vyladěná technologie
  • Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
  • Prostorově úsporný design, vždy připravený k použití.
  • Pohodlné nabíjení z pevné pozice.
Mnohostranné použití
  • Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 650
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 21,6
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / cca 30 Režim boost: / cca 18
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 345
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 236 x 1115

Obsah balení

  • Baterie: 21,6 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
  • Pěnový filtr
  • Filtr nasávání vzduchu: 1 Kusy
  • Univerzální podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění a měkký kartáč na prach (2 v 1)
  • Sací trubka: Plast
  • Malý nástěnný držák

Vybavení

  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa

Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Koberce
  • Textilní povrchy
  • Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 4 Cordless myHome

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

