AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome
Vysávání bez námahy díky lehké konstrukci: VC 4 Cordless myHome ušetří námahu při vysávání v malých domácnostech.
Maximální svoboda pohybu se snoubí s maximálním pohodlím: Bezdrátový vysavač VC 4 myHome s dobou chodu až 30 minut šetří uživatele od nutnosti tahat kolem velké přístroje s eletrickým kabelem. Díky mnoha inteligentním funkcím je vysávání radostí: vyprázdnění nádoby na prach jedním kliknutím, funkce boost, tichý chod, ergonomický design a aktivní podlahová hubice zaručující spolehlivé vysávání nečistot na tvrdých podlahách a kobercích. Praktický Power Lock odstraňuje nutnost neustále držet tlačítko napájení. Jeho pečlivě promyšlený design také znamená, že dokáže vyčistit i těžko dostupná místa, jako je podél pohovky nebo pod nábytkem.
Charakteristické znaky a výhody
Vyladěná technologieVýkonná 21,6 V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 30 minut v normálním režimu.
2stupňová regulace výkonuDostatek provozní doby pro úklid malých domácností. Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost. Doba provozu až 18 minut při nejvyšší úrovni výkonu.
Snadné použitíV závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím. Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Prakticky navržený filtrační systém
- 3stupňový filtrační systém s cyklonovým filtrem, přívodem vzduchu a houbovým filtrem.
- Bez nutného dokupování filtračních sáčků.
- Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
Vyladěná technologie
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Prostorově úsporný design, vždy připravený k použití.
- Pohodlné nabíjení z pevné pozice.
Mnohostranné použití
- Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|650
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|21,6
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 30 Režim boost: / cca 18
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|345
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 236 x 1115
Obsah balení
- Baterie: 21,6 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Pěnový filtr
- Filtr nasávání vzduchu: 1 Kusy
- Univerzální podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění a měkký kartáč na prach (2 v 1)
- Sací trubka: Plast
- Malý nástěnný držák
Vybavení
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Textilní povrchy
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 4 Cordless myHome
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
