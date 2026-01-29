AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily
Bezproblémový a spolehlivý úklid ve větších domácnostech: Akumulátorový vysavač VC 6 ourFamily vyniká nízkou hmotností, bezsáčkovým filtračním systémem a vysokým sacím výkonem.
Úklid může být opravdu tak jednoduchý: S akumulátorovým vysavačem VC 6 ourFamily se vysávání stane skutečnou radostí. K mnoha chytrým funkcím patří vyprazdňování prachové nádoby 1 kliknutím, funkce boost, ergonomický design pro úklid v těžko přístupných místech a LED osvětlení aktivní podlahové hubice, které zviditelňuje prach a zaručuje spolehlivé zachycení nečistot. Mezi další výhody patří tichý chod a přehledný displej stavu baterie, který kdykoli zobrazí stav baterie a příslušná hlášení. Nechybí ani praktická funkce Power Lock, díky níž není nutné neustále držet tlačítko napájení. Díky nástěnnému držáku s vestavěnou funkcí nabíjení nemůže být ukládání a nabíjení vysavače jednodušší. Výkonný motor BLDC (250 W) v kombinaci s napětím baterie 25,2 V vás zbaví náročné práce při vysávání.
Charakteristické znaky a výhody
Vyladěná technologieVýkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
Prakticky navržený filtrační systém3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Hygienický HEPA filtr (EN 1822:1998) pro mimořádně čistý odpadní vzduch. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Aktivní podlahová hubiceOptimální vysávání nečistot motorizovaným válcem. Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem. Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
- Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
- Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
- Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|235
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obsah balení
- Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
- Filtr nasávání vzduchu: 1 Kusy
- Velká univerzální podlahová hubice s LED
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění a měkký kartáč na prach (2 v 1)
- Sací trubka: Kov
- Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou
Vybavení
- Vložka softgrip na rukojeti
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Textilní povrchy
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily
