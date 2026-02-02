AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra

Plně vybavený vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra má celou řadu příslušenství, které vám ulehčí úklid. Balení navíc obsahuje volně stojící nabíjecí stanici bez nustnosti montáže na zeď.

Všestranný díky rozsáhlé řadě příslušenství: VC 6 Cordless ourFamily Extra je dokonale vybaven pro každý úkol, který se od vysavače vyžaduje. Poskytuje maximální pohodlí s dobou chodu až 50 minut. 250wattový BLDC motor usnadňuje vysávání, ať už uklízíte celý dům nebo jen malé prostory. Motorizovaná podlahová hubice s LED osvětlením vysává stejně důkladně tvrdé podlahy jako koberce. Nechybí ani mini turbokartáč na čalouněný nábytek a matrace. Pro větší pohodlí má vysavač funkce jako vyprázdnění nádoby na prach jedním kliknutím, funkci boost pro extra sací výkon, ergonomický design pro snadný přístup pod nábytek, tříúrovňový indikátor baterie a tiché vysávání. Zamykací tlačítko odstraňuje nutnost neustále držet tlačítko napájení. Jeho nízká hmotnost znamená, že zařízení lze použít také jako kompaktní ruční vysavač. Součástí dodávky je i LED štěrbinová hubice pro tmavé kouty a štěrbiny, měkký kartáč na nábytek 2 v 1, nástroj na čištění filtru, druhý náhradní filtr a volně stojící parkovací stanice s funkcí ukládání příslušenství a nabíjení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra: Vyladěná technologie
Vyladěná technologie
Výkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra: Prakticky navržený filtrační systém
Prakticky navržený filtrační systém
3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra: Další příslušenství pro další oblasti použití
Další příslušenství pro další oblasti použití
Čalouněný nábytek nebo úzká zákoutí se ještě snadněji čistí pomocí přídavných hubic, jako je mini turbokartáč a štěrbinová hubice LED. Motorizace mini turbokartáče a osvětlení štěrbinové hubice LED zajišťují lepší odstraňování a detekci nečistot. Samostatně stojící nabíjecí stanice eliminuje potřebu montáže nabíjecí stanice na zeď.
Aktivní podlahová hubice
  • Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
  • Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
  • Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
  • Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
  • Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
  • Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
  • V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
  • Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Mnohostranné použití
  • Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 800
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 25,2
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 235
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Obsah balení

  • Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
  • Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
  • Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
  • Nástroj na čištění filtru
  • Velká univerzální podlahová hubice s LED
  • Mini turbo kartáč
  • LED - Štěrbinová hubice
  • Hubice na nábytek 2v1
  • Sací trubka: Kov
  • Samostatně stojící parkovací stanice s funkcí dobíjení

Vybavení

  • Vložka softgrip na rukojeti
  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa

Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Koberce
  • Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily Extra

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

