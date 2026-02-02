AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet
Bezsáčkový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet se může pochlubit vysokým sacím výkonem a odpovídajícím příslušenstvím, které posbírá prakticky všechny zvířecí chlupy a jiné hrubé nečistoty.
Aku vysavač VC 6 ourFamily Pet přesvědčí vynikajícími výsledky, pohodlnou manipulací a maximální volností pohybu při době provozu až 50 minut. Výkonný 250wattový BLDC motor zajišťuje vysávání bez námahy a důkladné výsledky čištění i v případě, že je třeba odstranit zvířecí chlupy. Je také vybaven funkcí boost pro extra výkon, když je potřeba. Podlahová hubice s LED světlem vyčistí tvrdé podlahy i koberce. K dispozici je také motorizovaný mini turbokartáč na čalouněný nábytek a matrace. Pro větší pohodlí je vybaven funkcí vyprázdnění prachové nádoby jedním kliknutím, ergonomickým designem pro snadný přístup pod nábytek a třístupňovým indikátorem stavu baterie. Další výhodou je tichý provozní hluk při vysávání, který neplaší domácí mazlíčky. Tlačítko zámku odstraňuje nutnost neustále držet stisknuté tlačítko napájení. Kompaktní přístroj lze použít i jako ruční vysavač, například k úklidu nábytku. Součástí dodávky je štěrbinová hubice, měkký kartáček na nábytek 2v1, nástroj na čištění filtru a také druhý náhradní filtr a nástěnný držák s funkcí nabíjení.
Charakteristické znaky a výhody
Vyladěná technologieVýkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
Prakticky navržený filtrační systém3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Další příslušenství zejména pro majitele domácích mazlíčkůMotorizovaný mini turbo kartáč snadno odstraní z čalouněného nábytku prakticky všechny uvolněné zvířecí chlupy. Snadné čištění filtru - důležité pro oblasti s vysokou koncentrací nečistot v domácnostech s domácími zvířaty, kdy je třeba filtr čistit častěji.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
- Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
- Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
- Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Mnohostranné použití
- Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|25,2
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|235
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obsah balení
- Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
- Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
- Nástroj na čištění filtru
- Velká univerzální podlahová hubice s LED
- Mini turbo kartáč
- Štěrbinová hubice
- Hubice na nábytek 2v1
- Sací trubka: Kov
- Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou
Vybavení
- Vložka softgrip na rukojeti
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily Pet
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
