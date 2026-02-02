AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet

Bezsáčkový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet se může pochlubit vysokým sacím výkonem a odpovídajícím příslušenstvím, které posbírá prakticky všechny zvířecí chlupy a jiné hrubé nečistoty.

Aku vysavač VC 6 ourFamily Pet přesvědčí vynikajícími výsledky, pohodlnou manipulací a maximální volností pohybu při době provozu až 50 minut. Výkonný 250wattový BLDC motor zajišťuje vysávání bez námahy a důkladné výsledky čištění i v případě, že je třeba odstranit zvířecí chlupy. Je také vybaven funkcí boost pro extra výkon, když je potřeba. Podlahová hubice s LED světlem vyčistí tvrdé podlahy i koberce. K dispozici je také motorizovaný mini turbokartáč na čalouněný nábytek a matrace. Pro větší pohodlí je vybaven funkcí vyprázdnění prachové nádoby jedním kliknutím, ergonomickým designem pro snadný přístup pod nábytek a třístupňovým indikátorem stavu baterie. Další výhodou je tichý provozní hluk při vysávání, který neplaší domácí mazlíčky. Tlačítko zámku odstraňuje nutnost neustále držet stisknuté tlačítko napájení. Kompaktní přístroj lze použít i jako ruční vysavač, například k úklidu nábytku. Součástí dodávky je štěrbinová hubice, měkký kartáček na nábytek 2v1, nástroj na čištění filtru a také druhý náhradní filtr a nástěnný držák s funkcí nabíjení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet: Vyladěná technologie
Vyladěná technologie
Výkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet: Prakticky navržený filtrační systém
Prakticky navržený filtrační systém
3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet: Další příslušenství zejména pro majitele domácích mazlíčků
Další příslušenství zejména pro majitele domácích mazlíčků
Motorizovaný mini turbo kartáč snadno odstraní z čalouněného nábytku prakticky všechny uvolněné zvířecí chlupy. Snadné čištění filtru - důležité pro oblasti s vysokou koncentrací nečistot v domácnostech s domácími zvířaty, kdy je třeba filtr čistit častěji.
Aktivní podlahová hubice
  • Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
  • Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
  • Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
  • Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
  • Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
  • Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
  • Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
  • Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
  • V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
  • Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Mnohostranné použití
  • Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 800
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 25,2
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 235
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Obsah balení

  • Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
  • Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
  • Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
  • Nástroj na čištění filtru
  • Velká univerzální podlahová hubice s LED
  • Mini turbo kartáč
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na nábytek 2v1
  • Sací trubka: Kov
  • Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou

Vybavení

  • Vložka softgrip na rukojeti
  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Pet

Videa

Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Koberce
  • Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily Pet

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.