Ruční zametač S 4 Twin
Praktický zametač S 4 Twin s dvojicí postranních kartáčů a pracovní šířkou 680 mm vymete každý kout vašeho dvora. A díky objemné 20l nádobě na odpad zvládne i delší úklid.
Výkonný zametač S 4 Twin efektivně uklidí napadané listí, květy i další nečistoty z vašeho dvorku i příjezdové cesty. Pomáhat vám tak bude po celý rok. Díky pracovní šířce 680 mm uklidíte za hodinu až 2400 m². Perfektní výsledky zajišťuje precizní zametací válec a dvojice postranních kartáčů, které odstraní špínu z rohů i okrajů terasy. Kartáče navíc dle potřeby sundáte i bez použití nářadí. Přístroj je lehký, proto se s ním snadno pracuje i se lehce přenáší. Jeho výškově nastavitelná rukojeť umožní pohodlný úklid pro každou výšku postavy za každé situace. Navíc díky bajonetovému uzávěru se nemůže stát, že ztratíte nějaký šroubek. Komfort při práci zajistí také 20l sběrná nádoba s praktickým držadlem, díky kterému nečistoty jednoduše vysypete, aniž byste se umazali. A když je vše hotovo, přístroj nohou snadno sklopíte, pomocí úchytu lehce přenesete a uskladníte i na malém prostoru - skvěle zapadne například podél zdi v garáži.
Charakteristické znaky a výhody
Praktický kryt pro postranní kartáčNasazení postranního kartáče bez použití nářadí pro rychlou montáž a používání.
Komfortní nášlapná plochaKompletní sklopení zametacího stroje bez ohýbání - pro úschovu nenáročnou na místo.
Nastavení výšky s bajonetovým uzávěremZametání šetrné k zádům díky individuálnímu nastavení výšky.
Velká nádoba na zametené nečistoty
- Není nutné časté vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Jednoduché vyjmutí nádoby na zametené nečistoty
- Snadné vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty
- Vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty bez kontaktu s nimi.
Velká šířka zametání
- Vysoký výkon čištění.
Zametání až ke kraji
- Důkladné zametání rohů, hran a spár.
Praktické držadlo
- Díky držadlu lze zametací stroj jednoduše nosit a uložit.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka s postranním kartáčem (mm)
|680
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2400
|Kryt/rám
|Plast/plast
|Nádoba na odpad (l)
|20
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,2
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|760 x 668 x 940
Obsah balení
- Postranní kartáč: 2 Kusy
Vybavení
- Ergonomické držadlo
- Plynule nastavitelné madlo
- Parkovací pozice
- Nášlapná plocha pro uložení, nenáročné na místo
- Nasazení postranního kartáče bez nářadí
- Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty
Videa
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Cesty kolem domu
- Cesty
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
- Sklep
Příslušenství
Náhradní díly S 4 Twin
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
