RUČNÍ ZAMETAČ S 4 TWIN 2 V 1

Všestranný zametač S 4 Twin 2 v 1 oceníte při celoročním úklidu kolem domu. Díky pracovní šířce 680 mm a dvojici kartáčů na mokrý odpad s ním jde práce dobře od ruky.

Šikovný zametač S 4 Twin 2 v 1 si poradí s úklidem nečistot všeho druhu. Účinně vyčistí váš dvorek od listí, květů, písku i jehličí. Dokonalou čistotu zajišťuje výkonný zametací válec, který doplňuje dvojice postranních kartáčů. Varianta 2 v 1 navíc obsahuje také dva další kartáče s tvrdšími štětinami, které oceníte při úklidu mokrých nečistot. Cestičky a terasy tak budou stále čisté i v sychravějším období. Kartáče se štětinami navíc vyměníte i bez použití nářadí. Přístroj důkladně zamete okraje i rohy ploch a díky pracovní šířce 680 mm s ním za hodinu uklidíte až 2400 m². Odpad se ukládá ve 20l sběrné nádobě s praktickým držadlem, kterou po práci snadno vysypete, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami. Výškově plynule nastavitelné madlo s bajonetovým uzávěrem zajistí při úklidu maximální komfort pro každého uživatele. Přístroj také snadno sklidíte, aniž byste namáhali záda – stačí jej sklopit pohybem nohy. Ve složené podobě navíc nezabere mnoho místa, takže jej vměstnáte i do přeplněné garáže.

Charakteristické znaky a výhody
Ruční zametač S 4 Twin 2 v 1: 2 páry bočních kartáčů
2 páry bočních kartáčů
Standardní postranní kartáče pro suché nečistoty plus postranní kartáče s tvrdšími štětinami pro vlhké nečistoty.
Ruční zametač S 4 Twin 2 v 1: Praktický kryt pro postranní kartáč
Praktický kryt pro postranní kartáč
Nasazení postranního kartáče bez použití nářadí pro rychlou montáž a používání.
Ruční zametač S 4 Twin 2 v 1: Komfortní nášlapná plocha
Komfortní nášlapná plocha
Kompletní sklopení zametacího stroje bez ohýbání - pro úschovu nenáročnou na místo.
Nastavení výšky s bajonetovým uzávěrem
  • Zametání šetrné k zádům díky individuálnímu nastavení výšky.
Velká nádoba na zametené nečistoty
  • Není nutné časté vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Jednoduché vyjmutí nádoby na zametené nečistoty
  • Snadné vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty
  • Vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty bez kontaktu s nimi.
Velká šířka zametání
  • Vysoký výkon čištění.
Zametání až ke kraji
  • Důkladné zametání rohů, hran a spár.
Praktické držadlo
  • Díky držadlu lze zametací stroj jednoduše nosit a uložit.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka s postranním kartáčem (mm) 680
Max. plošný výkon (m²/h) 2400
Kryt/rám Plast/plast
Nádoba na odpad (l) 20
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,5
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 10,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 760 x 668 x 940

Obsah balení

  • Postranní kartáč: 2 Kusy
  • Postranní kartáč pro vlhké zametané nečistoty: 2 Kusy

Vybavení

  • Ergonomické držadlo
  • Plynule nastavitelné madlo
  • Parkovací pozice
  • Nášlapná plocha pro uložení, nenáročné na místo
  • Nasazení postranního kartáče bez nářadí
  • Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty

Videa

Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Cesty kolem domu
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Sklep
