Mosazná hadicová spojka 3/4 s aquastopem

Kvalitní mosazná hadicová spojka. Komfortní gumový kroužek na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Bezpečné odnětí bez postříkání díky aquastopu. Vhodné pro hadice 3/4". Robustní systém mosazného klipu vhodný pro všechny značky!

Vysoce kvalitní mosazná hadicová spojka vybavená Aqua stopem pro 3/4" hadice s komfortním gumovým kroužkem na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Funkce Aqua stop umožňuje bezpečné odpojení bez postříkání. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!

Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Kvalitní mosazná spojka hadice
  • Robustnost a dlouhá životnost
Komfortní gumový kroužek na rukojeti
  • Pro snazší manipulaci a lepší fixaci
Vhodná pro hadice 3/4"
Specifikace

Technické údaje

Průměr 3/4″
Barva mosaz
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 52 x 38 x 38
Mosazná hadicová spojka 3/4 s aquastopem
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
