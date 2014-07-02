Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 15/120

Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání suchým ledem.

Nový otryskávací přístroj IB 15/120 se představuje výkonně, robustně a mimořádně spolehlivě. Také chytré řešení detailů jako držení kufru, vyprazdňování ledu, držící třmen a úložné přihrádky přispívají k celkovému pozitivnímu dojmu, zvyšují obslužný komfort a zpříjemňují práci. A také z technického pohledu bylo uděláno hodně. Tak se rozhodně zlepšilo proudění vzduchu v přístroji, hadici a trysce. Výsledek: výrazné zlepšení výkonu. Navzdory své velikosti je IB 15/120 velmi mobilní a může být snadno přesunut jednou osobou např. přes schod. Stručně řečeno: Otryskávání suchým ledem v nejlepší podobě!

Charakteristické znaky a výhody
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 15/120: Držák kufru s tryskami
Držák kufru s tryskami
Paprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji. Kufr s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před znečištěním.
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 15/120: Nejvyšší mobilita
Nejvyšší mobilita
Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu. Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 15/120: Automatické vyprazdňování zbylého ledu
Automatické vyprazdňování zbylého ledu
Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce. Stroj nezamrzá.
Sklolaminátová nádoba na suchý led
  • Optimální izolace suchého ledu.
  • Žádná tvorba kondenzované vody.
  • Žádné zamrzání stroje.
Efektivní proudění vzduchu v přístroji
  • Suchý led je nepoškozen transportován z přístroje k trysce.
  • Maximální čisticí výkon na trysce.
Integrovaný naviják uzemňovacího lana
  • Snadné uzemnění paprkového objektu.
  • Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt.
  • Zlepšení paprskového komfortu.
Integrovaný odlučovač vody a oleje
  • Žádné zamrzání přístroje.
Rafinovaný držák pistole
  • Pistole je vždy perfektně uložena.
  • Ideální poloha (např. pro výměnu trysek).
Integrovaný úložný prostor pro trysky a nástroje
  • Vše vždy po ruce - přímo na přístroji.
Specifikace

Technické údaje

Příkon (kW) 0,6
Kryt/rám Nerezová ocel (1.4301)
Délka kabelu (m) 7
Tlak vzduchu (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kvalita vzduchu Suchý a bez oleje
Objem vzduchu (m³/min) 2 - 12
Hladina hluku (dB(A)) 125
Kapacita suchého ledu (kg) 40
Pelety suchého ledu (průměr) (mm) 3
Spotřeba suchého ledu (kg/h) 30 - 120
Počet fází (Ph) 1
Frekvence (Hz) 50 - 60
Napětí (V) 220 - 240
Hmotnost bez příslušenství (kg) 91
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 101,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1000 x 800 x 1300

Obsah balení

  • Kufr pro trysky s molitanovou vložkou
  • Tuk pro tryskový závit
  • Tryska s plochým paprskem
  • Trysková násadka, plochý paprsek: 8 mm
  • Vidlicový klíč (pro výměnu trysek): 2 Kusy
  • Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá
  • Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou
  • Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)

Vybavení

  • Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli
  • Elektronické řízení
  • Vč. navíječe zemnicího lana
  • Odlučovač oleje a vody

Videa

Oblasti použití
  • Čištění forem a licích nástrojů
  • Odstranění dílů z umělé hmoty.
  • Čištění kovářských nástrojů.
  • Čištění plnicích a míchacích zařízení
  • Čištění dopravních, přepravních a manipulačních systémů
  • Čištění trouby
  • Čištění tiskových zařízení a jejich periferií
  • Čištění dřevoobráběcích strojů
  • Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní a výměníků tepla
Příslušenství