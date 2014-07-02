Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 Adv
Ice Blaster IB 7/40 Advanced má tryskovou pistoli s integrovaným dálkovým ovládáním a také zaručuje nejlepší výsledky při čištění suchým ledem při nízkém tlaku vzduchu.
Náš Ice Blaster IB 7/40 Advanced se vyznačuje promyšlenou koncepcí, mnoha chytrými detaily, robustní odolností a extrémně vysokou kvalitou výroby. Tryskací zařízení suchého ledu nejnovější generace bylo navrženo tak, aby zvládlo tvrdé nepřetržité používání a je velmi dobře vybavené. Například je standardně dodáván s integrovanou zemnící cívkou, systémem pro odstraňování zbytkového ledu, který zabraňuje zamrznutí zařízení po dokončení práce, a odlučovačem oleje a vody pro spolehlivý provoz. Proud vzduchu byl optimalizován takovým způsobem, že vynikající výsledky čištění jsou samozřejmostí, a to i při práci s nízkým tlakem a nízkou spotřebou vzduchu (max. 3,5 m³ / min), přičemž provozní hluk je také snížen na minimum. Vysoký komfort obsluhy zajišťuje trysková pistole s dálkovým ovládáním pro nastavení parametrů trysky, plynulé ovládání tlaku trysky a množství dodávaného ledu pomocí tlačítka (pokud je to požadováno deaktivovatelné) a logicky strukturovaný displej pro odečítání všech provozních parametrů . Kromě toho lze vyvolat statistické hodnoty, jako je provozní doba, průměrná spotřeba ledu za hodinu nebo celková spotřeba ledu.
Charakteristické znaky a výhody
Přehledný displejSnadné odčítání nastavených hodnot; snadná obsluha díky velkým tlačítkům a elektronickému řízení.
Automatické vyprazdňování zbylého leduVyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.
Integrovaný odlučovač vody a olejeŽádné zamrzání přístroje.
Integrovaný naviják uzemňovacího lana
- Snadné uzemnění paprkového objektu.
- Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt.
- Zlepšení paprskového komfortu.
Efektivní proudění vzduchu v přístroji
- Suchý led je nepoškozen transportován z přístroje k trysce.
- Maximální čisticí výkon na trysce.
Nejvyšší mobilita
- Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu.
- Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.
Sklolaminátová nádoba na suchý led
- Optimální izolace suchého ledu.
- Žádná tvorba kondenzované vody.
- Žádné zamrzání stroje.
Rafinovaný držák pistole
- Pistole je vždy perfektně uložena.
- Ideální pozice (např. pro výměnu trysek).
Integrovaný úložný prostor pro trysky a nástroje
- Vše vždy po ruce - přímo na přístroji.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (kW)
|0,6
|Kryt/rám
|Nerezová ocel (1.4301)
|Délka kabelu (m)
|7
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleje
|Objem vzduchu (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Hladina hluku (dB(A))
|99
|Kapacita suchého ledu (kg)
|15
|Pelety suchého ledu (průměr) (mm)
|3
|Spotřeba suchého ledu (kg/h)
|15 - 50
|Počet fází (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Napětí (V)
|220 - 240
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|78
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|81,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|768 x 510 x 1096
Obsah balení
- Tuk pro tryskový závit
- Tryska s plochým paprskem
- Vidlicový klíč (pro výměnu trysek): 2 Kusy
- Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou
- Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)
- Brašna na nářadí
Vybavení
- Nastavení množství ledu přímo na tryskací pistoli
- Nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskací pistoli
- Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli
- Elektronické řízení
- Vč. navíječe zemnicího lana
- Odlučovač oleje a vody
Videa
Oblasti použití
- Čištění forem a licích nástrojů
- Odstranění dílů z umělé hmoty.
- Čištění kovářských nástrojů.
- Čištění plnicích a míchacích zařízení
- Čištění dopravníkových, přepravních a manipulačních systémů
- Čištění trouby
- Čištění tiskových zařízení a jejich periferií
- Čištění dřevoobráběcích strojů
- Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní a výměníků tepla