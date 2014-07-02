Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 Adv

Ice Blaster IB 7/40 Advanced má tryskovou pistoli s integrovaným dálkovým ovládáním a také zaručuje nejlepší výsledky při čištění suchým ledem při nízkém tlaku vzduchu.

Náš Ice Blaster IB 7/40 Advanced se vyznačuje promyšlenou koncepcí, mnoha chytrými detaily, robustní odolností a extrémně vysokou kvalitou výroby. Tryskací zařízení suchého ledu nejnovější generace bylo navrženo tak, aby zvládlo tvrdé nepřetržité používání a je velmi dobře vybavené. Například je standardně dodáván s integrovanou zemnící cívkou, systémem pro odstraňování zbytkového ledu, který zabraňuje zamrznutí zařízení po dokončení práce, a odlučovačem oleje a vody pro spolehlivý provoz. Proud vzduchu byl optimalizován takovým způsobem, že vynikající výsledky čištění jsou samozřejmostí, a to i při práci s nízkým tlakem a nízkou spotřebou vzduchu (max. 3,5 m³ / min), přičemž provozní hluk je také snížen na minimum. Vysoký komfort obsluhy zajišťuje trysková pistole s dálkovým ovládáním pro nastavení parametrů trysky, plynulé ovládání tlaku trysky a množství dodávaného ledu pomocí tlačítka (pokud je to požadováno deaktivovatelné) a logicky strukturovaný displej pro odečítání všech provozních parametrů . Kromě toho lze vyvolat statistické hodnoty, jako je provozní doba, průměrná spotřeba ledu za hodinu nebo celková spotřeba ledu.

Charakteristické znaky a výhody
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 Adv: Přehledný displej
Přehledný displej
Snadné odčítání nastavených hodnot; snadná obsluha díky velkým tlačítkům a elektronickému řízení.
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 Adv: Automatické vyprazdňování zbylého ledu
Automatické vyprazdňování zbylého ledu
Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.
Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 7/40 Adv: Integrovaný odlučovač vody a oleje
Integrovaný odlučovač vody a oleje
Žádné zamrzání přístroje.
Integrovaný naviják uzemňovacího lana
  • Snadné uzemnění paprkového objektu.
  • Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt.
  • Zlepšení paprskového komfortu.
Efektivní proudění vzduchu v přístroji
  • Suchý led je nepoškozen transportován z přístroje k trysce.
  • Maximální čisticí výkon na trysce.
Nejvyšší mobilita
  • Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu.
  • Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.
Sklolaminátová nádoba na suchý led
  • Optimální izolace suchého ledu.
  • Žádná tvorba kondenzované vody.
  • Žádné zamrzání stroje.
Rafinovaný držák pistole
  • Pistole je vždy perfektně uložena.
  • Ideální pozice (např. pro výměnu trysek).
Integrovaný úložný prostor pro trysky a nástroje
  • Vše vždy po ruce - přímo na přístroji.
Specifikace

Technické údaje

Příkon (kW) 0,6
Kryt/rám Nerezová ocel (1.4301)
Délka kabelu (m) 7
Tlak vzduchu (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu Suchý a bez oleje
Objem vzduchu (m³/min) 0,5 - 3,5
Hladina hluku (dB(A)) 99
Kapacita suchého ledu (kg) 15
Pelety suchého ledu (průměr) (mm) 3
Spotřeba suchého ledu (kg/h) 15 - 50
Počet fází (Ph) 1
Frekvence (Hz) 50 - 60
Napětí (V) 220 - 240
Hmotnost bez příslušenství (kg) 78
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 81,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 768 x 510 x 1096

Obsah balení

  • Tuk pro tryskový závit
  • Tryska s plochým paprskem
  • Vidlicový klíč (pro výměnu trysek): 2 Kusy
  • Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou
  • Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)
  • Brašna na nářadí

Vybavení

  • Nastavení množství ledu přímo na tryskací pistoli
  • Nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskací pistoli
  • Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli
  • Elektronické řízení
  • Vč. navíječe zemnicího lana
  • Odlučovač oleje a vody

Videa

Oblasti použití
  • Čištění forem a licích nástrojů
  • Odstranění dílů z umělé hmoty.
  • Čištění kovářských nástrojů.
  • Čištění plnicích a míchacích zařízení
  • Čištění dopravníkových, přepravních a manipulačních systémů
  • Čištění trouby
  • Čištění tiskových zařízení a jejich periferií
  • Čištění dřevoobráběcích strojů
  • Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní a výměníků tepla
Příslušenství